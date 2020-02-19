Кабмин Украины распределил 4 млрд грн для поддержки аграриев в 2020 году

19 февраля Кабминет Министров Украины утвердил порядок распределения 4 млрд грн, предусмотренных государственным бюджетом на 2020 год для поддержки сельхозпроизводителей. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.
"4 млрд гривен государственной поддержки сельхозпроизводителей в 2020 году будут направлены в те направления, которые являются наиболее актуальными для сельхозпроизводителей, – удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и другое. Позже планируем добавить удешевление кредитов для покупки земли сельхозназначения, но для этого Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект", – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.
Постановлением, в частности, предусмотрено:
Определение сколько денег на какое направление уйдет из предусмотренных 4 млрд грн состоится в соответствии с внутренним приказом Минэкономики, добавили в пресс-службе.