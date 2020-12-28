Кабмин Украины утвердил концепцию развития электронного здравоохранения

Реализация концепции электронного здравоохранения предусмотрена до 2025 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кабмин Украины на заседании 28 декабря утвердил концепцию развития электронного здравоохранения. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Реализация концепции предусмотрена на период до 2025 года", – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, концепция предусматривает реализацию мер по направлениям: нормативно-правовое, ресурсное обеспечение развития электронной системы здравоохранения; обеспечение ее качества, безопасности и доступности и другое.

Реализация концепции будет проводиться за счет государственного и местных бюджетов, международной технической финпомощи и других источников.

В Украине действует электронная система здравоохранения eHealth – украинская информационно-телекоммуникационная система, которая обеспечивает автоматизацию учета медицинских услуг и управление медицинской информацией в электронном виде. Система внедряется в рамках медицинской реформы и на первом этапе охватывает первичное звено медицины. Функционирование eHealth обеспечивает Национальная служба здоровья.