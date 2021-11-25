Кабмин Украины утвердил соглашение с Румынией о закупке и поставке вооружений

Украина и Румыния договорились сотрудничать в в военно-технической сфере Фото: EPA

Таким образом, соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, подписанное 5 сентября 2020 года в Бухаресте, вступило в силу.

В пояснительной записке к документу говорится, что соглашение обеспечит создание нормативно-правовой базы в военно-технической сфере между сторонами и позволит осуществлять военно-техническое сотрудничество по следующим направлениям:

закупка вооружения, боеприпасов и военной техники в рамках совместных проектов и производства вооружения и военной техники по требованию одной из сторон;

поставки вооружения, боеприпасов и военной техники и других товаров военного назначения и двойного использования;

ремонт и модернизация вооружения, боеприпасов и военной техники и оказание других услуг в военно-технической сфере;

продажа лицензий на производство вооружения, боеприпасов и военной техники, обеспечение технической поддержки при их производстве;

совместные исследовательские и опытно-конструкторские работы в военно-технической сфере и взаимный обмен результатами таких работ;

обмен опытом и информацией о стандартизации, кодификации, контроль качества оборудования с целью применения в совместных программах военно-технического сотрудничества.

Также соглашением предусмотрена возможность создания Совместной украинско-румынской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.