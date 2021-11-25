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Кабмин Украины утвердил соглашение с Румынией о закупке и поставке вооружений

Украина и Румыния договорились сотрудничать в в военно-технической сфере
Украина и Румыния договорились сотрудничать в в военно-технической сфере
Фото: EPA

Кабинет министров Украины утвердил соглашение о военно-техническом сотрудничестве с правительством Румынии, которое предусматривает закупку вооружения, боеприпасов и военной техники. Решение Кабмин принял на заседании 24 ноября, сообщил "Укринформ".

Таким образом, соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, подписанное 5 сентября 2020 года в Бухаресте, вступило в силу.

В пояснительной записке к документу говорится, что соглашение обеспечит создание нормативно-правовой базы в военно-технической сфере между сторонами и позволит осуществлять военно-техническое сотрудничество по следующим направлениям:

  • закупка вооружения, боеприпасов и военной техники в рамках совместных проектов и производства вооружения и военной техники по требованию одной из сторон;
  • поставки вооружения, боеприпасов и военной техники и других товаров военного назначения и двойного использования;
  • ремонт и модернизация вооружения, боеприпасов и военной техники и оказание других услуг в военно-технической сфере;
  • продажа лицензий на производство вооружения, боеприпасов и военной техники, обеспечение технической поддержки при их производстве;
  • совместные исследовательские и опытно-конструкторские работы в военно-технической сфере и взаимный обмен результатами таких работ;
  • обмен опытом и информацией о стандартизации, кодификации, контроль качества оборудования с целью применения в совместных программах военно-технического сотрудничества.

Также соглашением предусмотрена возможность создания Совместной украинско-румынской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Контекст:

5 сентября 2020 года тогдашний министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Румынии Николае-Ионел Чуке подписали в Бухаресте межправительственное соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Теги: Кабинет Министров, Румыния, правительство, вооружение, оборона, Андрей Таран, соглашение, военное сотрудничество, сотрудничество, Кабмин
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