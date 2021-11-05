В Румынии призвали Украину не признавать "молдавский язык". В Офисе президента Украины об этом не говорят

Жовква (на фото справа) и Некулееску встречались в Бухаресте Фото: president.gov.ua

"Госсекретарь Румынии [...] поддержал необходимость всесторонних и прозрачных консультаций с представителями румынской национальности в Украине в отношении решений, которые могут повлиять на уровень их прав, примером чего является проект нового украинского закона о национальных меньшинствах. Госсекретарь Дан Некулееску повторил в этом контексте уже обращенную к украинской стороне просьбу об официальном признании отсутствия так называемого молдавского языка", – говорится в сообщении.

Офис президента Украины, рассказывая о переговорах Жовквы в Румынии, об обсуждении темы языкового закона Украины или "молдавского языка" не упоминает.