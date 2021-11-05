ГОРДОН
 
 
МИР

В Румынии призвали Украину не признавать "молдавский язык". В Офисе президента Украины об этом не говорят

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жовква (на фото справа) и Некулееску встречались в Бухаресте
Жовква (на фото справа) и Некулееску встречались в Бухаресте
Фото: president.gov.ua

4 ноября в ходе визита в Румынию заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы румынский госсекретарь Денуц Некулееску просил не признавать "молдавский язык". Об этом проинформировал сайт МИД Румынии.

"Госсекретарь Румынии [...] поддержал необходимость всесторонних и прозрачных консультаций с представителями румынской национальности в Украине в отношении решений, которые могут повлиять на уровень их прав, примером чего является проект нового украинского закона о национальных меньшинствах. Госсекретарь Дан Некулееску повторил в этом контексте уже обращенную к украинской стороне просьбу об официальном признании отсутствия так называемого молдавского языка", – говорится в сообщении.

Офис президента Украины, рассказывая о переговорах Жовквы в Румынии, об обсуждении темы языкового закона Украины или "молдавского языка" не упоминает.

Контекст:

"Европейская правда" отмечает, что Украина руководствуется конституцией Молдовы, которая определяет "молдавский язык" как национальный язык страны.

В то же время в принятой в 1991 году декларации о независимости Молдовы от Советского Союза сказано, что государственным языком в Молдове является румынский.

В декабре 2013 года Конституционный суд Молдовы решил, что текст декларации имеет преимущество над положениями конституции.

Теги: Румыния, Молдова, языковой закон, визит, Офис президента Украины, Игорь Жовква, язык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Почему в таком ужасном виде? Муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
"Почему в таком ужасном виде? Муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (467009)
2
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (172169)
3
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (119351)
4
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (110948)
5
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего (105012)
6
"Обалденная фигурка", "Огонь". Мейхер показала голые ягодицы и грудь (94246)
7
"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа" (75677)
8
"Пристает ко всем", "Испанский стыд". В сеть попало видео Волочковой из ресторана в Турции (72945)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS