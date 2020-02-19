Кабмин Украины заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. грн

Кабинет Министров Украины заплатил компании Magonova & Partners 36 тыс. грн за услуги графического дизайнера для отчета о работе правительства, еще 24 тыс. грн – за сбор данных, 18 тыс. грн – за подготовку тезисов и 6 тыс. грн – за редактирование текстов.

Кабинет Министров потратил 84 тыс. грн на подготовку и презентацию отчета о своей работе за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

В тендере участвовала только одна компания – Magonova & Partners, она же и победила в нем.

В частности, услуги графического дизайна обошлись в 36 тыс. грн, коммуникация с министерствами (сбор данных) – 24 тыс. грн, подготовка тезисов – 18 тыс. грн, редактирование текстов – 6 тыс. грн.

Скриншот: prozorro.gov.ua

Директор фирмы Magonova & Partners Анастасия Магонова заявила в Facebook, что ее команда "сутками работала" над этой презентацией.

"Вы, наверно, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А вот презентация делается сама, на энергии "фейсбучных" экспертов. Но это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1.00, 3.00, 5.00, 7.00 и далее по рабочему дню. И это, ох уже поверьте, не один день… Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%", – написала она.

17 февраля Кабмин обнародовал отчет о работе в 2019 году. Парламент должен его рассмотреть 21 февраля.