Кабмин уволил главу Укртрансбезопасности Прокопчука

Прокопчук возглавлял Укртрансбезопасность с августа 2020 года Фото: Егор Прокопчук / Facebook

Отмечается, что Прокопчук покинул пост по собственному желанию.

В то же время обязанности главы Укртрансбезопасности с 16 сентября будет исполнять заместитель Прокопчука Никита Лагунин, подчеркивается в распоряжении №1083-р.

Прокопчук возглавлял службу с августа 2020 года. Ранее, с 2016-го по 2020 год, он занимал должность генерального директора ГПП "Кривбаспромводоснабжение".