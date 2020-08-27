ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин назначил главой "Укртрансбезопасности" правозащитника и топ-менеджера Прокопчука

Последним местом работы Егора Прокопчука перед назначением на пост главы Государственной службы по безопасности на транспорте была должность генерального директора ГПП "Кривбаспромводоснабжение", которую он занимал с 2016-го по 2020 год.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокопчуку 34 года, у него несколько высших образований
Прокопчуку 34 года, у него несколько высших образований
Фото: Перший Міський телеканал. Кривий Ріг / YouTube

26 августа правительство Украины назначило нового главу Государственной службы по безопасности на транспорте. Им стал Егор Прокопчук, который с 2016-го по 2020 год занимал должность генерального директора ГПП "Кривбаспромводоснабжение", сообщают "Українські новини".

"Укртрансбезопасность" – центральный орган исполнительной власти, он реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном – кроме сферы безопасности мореходства судов флота рыбного хозяйства.

По данным агентства, Прокопчук 1986 года рождения, получил несколько высших образований: в 2007 году окончил Национальный технический университет Украины (КПИ) по специальности "прикладной системный анализ" и Международный университет финансов в Киеве по специальности "финансы"; в 2008-м – George Brown College (Торонто, Канада) по специальности "международный бизнес", в 2012-м и 2013-м – Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальностям финансы и правоведение.

В 2014 году он был начальником управления деловодства и контроля Одесской облгосадминистрации, в 2014–2016 гг. – главой общественной организации "Центр защиты одесситов" и наблюдательного совета ООО "ТРК "Нова Одеса".

"Українські новини" пишут, что предприятие "Кривбаспромводоснабжение" вышло из затяжного финансового кризиса, сократило задолженность более чем в два раза и реструктуризировало долги, к началу этого гола средняя зарплата в компании выросла с 4300 до 9200 грн, у нее появился единственный в Кривом Роге современный офис open space в стиле лофт.

Теги: транспорт, Укртрансбезопасность, назначение, Кабмин, Егор Прокопчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кэти Перри родила дочь
Кэти Перри родила дочь
Беременная Tarabarova в купальнике отправилась на романтическую прогулку с мужем. Фото
Беременная Tarabarova в купальнике отправилась на романтическую прогулку с мужем. Фото
  Do What You Can. Вышел клип Bon Jovi об адаптации к условиям карантина. Видео
  Do What You Can. Вышел клип Bon Jovi об адаптации к условиям карантина. Видео
Остапчук заявил, что после развода с Войченко ему понадобилась помощь психолога
Остапчук заявил, что после развода с Войченко ему понадобилась помощь психолога
  "Кобра". The Hardkiss и Monatik презентовали клип на совместную песню. Видео
  "Кобра". The Hardkiss и Monatik презентовали клип на совместную песню. Видео
  Зеленский в Днепре сходил в McDonald's
  Зеленский в Днепре сходил в McDonald's
Педан рассказал, почему не показывает свою жену
Педан рассказал, почему не показывает свою жену
Посетителям Венской оперы запретили кричать "Браво!"
Посетителям Венской оперы запретили кричать "Браво!"
  Роман Агаты Кристи "Десять негритят" выйдет во Франции под другим названием
  Роман Агаты Кристи "Десять негритят" выйдет во Франции под другим названием
  "Залишимось друзями". Группа "Фіолет" выпустила песню на трех языках. Видео
  "Залишимось друзями". Группа "Фіолет" выпустила песню на трех языках. Видео
"Цветы лечат". Заразившаяся COVID-19 Фреймут позировала с букетом
"Цветы лечат". Заразившаяся COVID-19 Фреймут позировала с букетом
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"
Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"
Имбирный с мятой и зеленый с лимоном. Бундхен рассказала о семейной традиции чаепития
Имбирный с мятой и зеленый с лимоном. Бундхен рассказала о семейной традиции чаепития
"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс
"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс
Могилевская поделилась снимком из гримерки
Могилевская поделилась снимком из гримерки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS