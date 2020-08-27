Кабмин назначил главой "Укртрансбезопасности" правозащитника и топ-менеджера Прокопчука

Последним местом работы Егора Прокопчука перед назначением на пост главы Государственной службы по безопасности на транспорте была должность генерального директора ГПП "Кривбаспромводоснабжение", которую он занимал с 2016-го по 2020 год.

Прокопчуку 34 года, у него несколько высших образований Фото: Перший Міський телеканал. Кривий Ріг / YouTube

26 августа правительство Украины назначило нового главу Государственной службы по безопасности на транспорте. Им стал Егор Прокопчук, который с 2016-го по 2020 год занимал должность генерального директора ГПП "Кривбаспромводоснабжение", сообщают "Українські новини".

"Укртрансбезопасность" – центральный орган исполнительной власти, он реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном – кроме сферы безопасности мореходства судов флота рыбного хозяйства.

По данным агентства, Прокопчук 1986 года рождения, получил несколько высших образований: в 2007 году окончил Национальный технический университет Украины (КПИ) по специальности "прикладной системный анализ" и Международный университет финансов в Киеве по специальности "финансы"; в 2008-м – George Brown College (Торонто, Канада) по специальности "международный бизнес", в 2012-м и 2013-м – Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальностям финансы и правоведение.

В 2014 году он был начальником управления деловодства и контроля Одесской облгосадминистрации, в 2014–2016 гг. – главой общественной организации "Центр защиты одесситов" и наблюдательного совета ООО "ТРК "Нова Одеса".

"Українські новини" пишут, что предприятие "Кривбаспромводоснабжение" вышло из затяжного финансового кризиса, сократило задолженность более чем в два раза и реструктуризировало долги, к началу этого гола средняя зарплата в компании выросла с 4300 до 9200 грн, у нее появился единственный в Кривом Роге современный офис open space в стиле лофт.