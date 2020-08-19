Черноморская таможня предложила запретить перегруженным фурам въезжать в порты – Щуцкий

По словам исполняющего обязанности главы Черноморской таможни Александра Щуцкого, за первые две недели действия ограничения в Херсонской области фиксируют снижение количества перегруженных фур на въездах в порты региона.

Щуцкий: Статистика пошла на спад. Сейчас мы разворачиваем не более двух-трех фур в неделю Фото: rbc.ua

Черноморская таможня при поддержке главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева инициировала введение запрета на въезд перегруженных грузовиков в порты Украины. Об этом исполняющий обязанности главы Черноморской таможни Александр Щуцкий рассказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 19 августа.

Проект постановления об ограничении въезда для фур на территорию портов уже разработан, его направили на рассмотрение Кабинета Министров, сказал Щуцкий.

В Херсонской области, по его словам, уже действуют такие ограничения. Это пилотный проект, отметил Щуцкий.

"Чтобы урегулировать законность процедуры, я обратился к владельцам херсонских и николаевских портов с просьбой дать доступ инспекторам к весовым комплексам в порту – и в случае обнаружения нарушений весовых ограничений в административном порядке запретить им [фурам] въезд на территорию порта. Владельцы портов в праве не пускать машины, если те нарушают административные или какие-то другие нормы, установленные руководством порта. На мое предложение сразу откликнулось трое инвесторов и владельцев портов в Херсонской области – Шота Хаджишвили ("Морпорт"), Владимир Тихов (ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов"), Виктор Соха ("Днепро Карго Лимитед")", – сказал он.

За две недели после начала действия ограничений в портах Херсонской области фиксируют снижение количества перегруженных фур, заявляет Щуцкий.

"В первую неделю из заявленных весовых ограничений в 24 тонны – фуры приезжали и по 40, и по 60, и по 80 тонн. Абсолютный антирекорд был зафиксирован у компании перевозчика, которая прислала на "Нибулон" фуру весом 180 тонн. [...] В целом же, по статистике, более 90% машин приезжали перегруженными. Спустя неделю действия ограничения, когда инспектора реально перестали пускать в порты грузовики, – статистика пошла на спад. Сейчас мы разворачиваем не более двух-трех фур в неделю", – добавил он.

По словам Щуцкого, часть перевозчиков не согласилась с ограничениями и, "возможно, пойдет в суд".

"Но их действия сами по себе незаконны. Кроме того, сейчас сезон сбора урожая сельхозпродукции – и отгрузка должна быть осуществлена, суды – в краткосрочной перспективе решить проблему им не помогут. Поэтому перевозчикам пришлось организовывать работу так, чтобы не нарушать весовой контроль", – отметил Щуцкий.

Он добавил, что бизнес предупредили о начале действия запрета.

"Первая неделя показала, что бизнес вынес урок и сейчас такого беспредела с перегрузами уже нет. Владельцы грузов поняли, что на рейде у них стоит корабль, который надо максимально быстро загрузить и отправить. Если груз не принимается, простаивает корабль, возможно, портится груз, нужно что-то делать. В итоге они вынуждены принимать наши административные методы, чтобы отправить груз", – резюмировал и.о. главы Черноморской таможни.

В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

16 июня 2020-го на селекторном совещании президент Украины Владимир Зеленский попросил правоохранителей предотвратить перегруз машин на украинских дорогах. Он говорил, что параллельно с борьбой с перегруженностью машин на дорогах следует разработать программу реформирования Укртрансбезопасности.

В ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения, сообщал министр инфраструктуры Владислав Криклий в июле.