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ПОЛИТИКА

Черноморская таможня предложила запретить перегруженным фурам въезжать в порты – Щуцкий

По словам исполняющего обязанности главы Черноморской таможни Александра Щуцкого, за первые две недели действия ограничения в Херсонской области фиксируют снижение количества перегруженных фур на въездах в порты региона.

Щуцкий: Статистика пошла на спад. Сейчас мы разворачиваем не более двух-трех фур в неделю
Щуцкий: Статистика пошла на спад. Сейчас мы разворачиваем не более двух-трех фур в неделю
Фото: rbc.ua

Черноморская таможня при поддержке главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева инициировала введение запрета на въезд перегруженных грузовиков в порты Украины. Об этом исполняющий обязанности главы Черноморской таможни Александр Щуцкий рассказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 19 августа.

Проект постановления об ограничении въезда для фур на территорию портов уже разработан, его направили на рассмотрение Кабинета Министров, сказал Щуцкий.

В Херсонской области, по его словам, уже действуют такие ограничения. Это пилотный проект, отметил Щуцкий.

"Чтобы урегулировать законность процедуры, я обратился к владельцам херсонских и николаевских портов с просьбой дать доступ инспекторам к весовым комплексам в порту – и в случае обнаружения нарушений весовых ограничений в административном порядке запретить им [фурам] въезд на территорию порта. Владельцы портов в праве не пускать машины, если те нарушают административные или какие-то другие нормы, установленные руководством порта. На мое предложение сразу откликнулось трое инвесторов и владельцев портов в Херсонской области – Шота Хаджишвили ("Морпорт"), Владимир Тихов (ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов"), Виктор Соха ("Днепро Карго Лимитед")", – сказал он.

За две недели после начала действия ограничений в портах Херсонской области фиксируют снижение количества перегруженных фур, заявляет Щуцкий.

"В первую неделю из заявленных весовых ограничений в 24 тонны – фуры приезжали и по 40, и по 60, и по 80 тонн. Абсолютный антирекорд был зафиксирован у компании перевозчика, которая прислала на "Нибулон" фуру весом 180 тонн. [...] В целом же, по статистике, более 90% машин приезжали перегруженными. Спустя неделю действия ограничения, когда инспектора реально перестали пускать в порты грузовики, – статистика пошла на спад. Сейчас мы разворачиваем не более двух-трех фур в неделю", – добавил он.

По словам Щуцкого, часть перевозчиков не согласилась с ограничениями и, "возможно, пойдет в суд". 

"Но их действия сами по себе незаконны. Кроме того, сейчас сезон сбора урожая сельхозпродукции – и отгрузка должна быть осуществлена, суды – в краткосрочной перспективе решить проблему им не помогут. Поэтому перевозчикам пришлось организовывать работу так, чтобы не нарушать весовой контроль", – отметил Щуцкий.

Он добавил, что бизнес предупредили о начале действия запрета.

"Первая неделя показала, что бизнес вынес урок и сейчас такого беспредела с перегрузами уже нет. Владельцы грузов поняли, что на рейде у них стоит корабль, который надо максимально быстро загрузить и отправить. Если груз не принимается, простаивает корабль, возможно, портится груз, нужно что-то делать. В итоге они вынуждены принимать наши административные методы, чтобы отправить груз", – резюмировал и.о. главы Черноморской таможни.

В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов  более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

16 июня 2020-го на селекторном совещании президент Украины Владимир Зеленский попросил правоохранителей предотвратить перегруз машин на украинских дорогах. Он говорил, что параллельно с борьбой с перегруженностью машин на дорогах следует разработать программу реформирования Укртрансбезопасности.

В ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения, сообщал министр инфраструктуры Владислав Криклий в июле.

Теги: ограничения, перевозки, дороги, грузовик, Укртрансбезопасность, Александр Щуцкий
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