Канада предоставит Украине $1,5 млн на поддержку Нацполиции

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сказал, что его страна выделит деньги на "укрепление потенциала украинской полиции в планировании, проведении, мониторинге и пересмотре процессов реформ".

Канада будет выделять деньги Нацполиции в течение трех лет Фото: МВС України / Facebook

Канада выделит Украине более $1,5 млн на поддержку Национальной полиции. Об этом 7 марта проинформировала пресс-служба министерства иностранных дел Канады.

Решение принято после поездки министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня в Украину. По его словам, более 2 млн канадских долларов ($1,5 млн) планируют выделить на "укрепление потенциала украинской полиции в планировании, проведении, мониторинге и пересмотре процессов реформ".

Эти деньги будут выделяться в течение трех лет.

"Находясь в Украине, министр Шампань подчеркнул постоянную приверженность Оттавы амбициозным усилиям Киева по проведению реформ и привлечению женщин к усилиям по обеспечению мира и безопасности", – добавили в пресс-службе.

Шампань был в Украине 4 марта. В частности, он встречался с президентом страны Владимиром Зеленским.