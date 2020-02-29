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В Украину едет глава канадского МИД Шампань

4 марта в Киев с рабочим визитом приедет министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, он пробудет в Украине три дня.

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Шампань возглавил МИД Канады осенью 2019 года
Шампань возглавил МИД Канады осенью 2019 года
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань на следующей неделе планирует визит в Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Канады 28 февраля.

В рамках своей поездки в страны Восточной Европы Шампань посетит Украину с 4-го по 6 марта. Он также совершит визит в Польшу и Литву.

Шампань проведет в Киеве встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Он намерен обсудить связи между двумя странами, постоянные угрозы безопасности и территориальной целостности Украины, а также поддержку Канадой экономических и демократических реформ в Украине.

"Министр Шампань также обсудит со своим коллегой совместную реакцию на трагедию рейса PS752", – говорится в сообщении.

Планируется, что глава МИД Канады посетит Яворовский центр миротворчества и безопасности во Львовской области, где канадские войска участвуют в учебной операции UNIFIER.

Шампань возглавил МИД Канады после парламентских выборов осенью 2019 года. Он сменил на этом посту Христю Фриланд.

Теги: Киев, Украина, МИД, Канада, Франсуа-Филипп Шампань, UNIFIER
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