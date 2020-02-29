В Украину едет глава канадского МИД Шампань

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань на следующей неделе планирует визит в Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Канады 28 февраля.
В рамках своей поездки в страны Восточной Европы Шампань посетит Украину с 4-го по 6 марта. Он также совершит визит в Польшу и Литву.
Шампань проведет в Киеве встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.
Он намерен обсудить связи между двумя странами, постоянные угрозы безопасности и территориальной целостности Украины, а также поддержку Канадой экономических и демократических реформ в Украине.
"Министр Шампань также обсудит со своим коллегой совместную реакцию на трагедию рейса PS752", – говорится в сообщении.
Планируется, что глава МИД Канады посетит Яворовский центр миротворчества и безопасности во Львовской области, где канадские войска участвуют в учебной операции UNIFIER.
Шампань возглавил МИД Канады после парламентских выборов осенью 2019 года. Он сменил на этом посту Христю Фриланд.