"Главный вопрос форума в 2021 году – мир в эпоху радикальных изменений. Пандемия COVID-19 показала, как хрупко наше представление о реальности вокруг. Традиционные отрасли экономики оказались под серьезным ударом, тогда как все большее значение приобретают технологии. Лучшие мировые эксперты, аналитики, предприниматели и топ-менеджмент предложат свою экспертизу для поиска ответов на важнейшие вопросы развития мировой экономики", – говорится в релизе.

В форуме примут участие более 130 спикеров из ведущих международных организаций и частных компаний – представители Всемирной торговой организации, Римского клуба, MasterСard, "Эпицентр", Interpipe, CEO Club Ukraine, Audi, Biopharma, сообщили в КМЭФ. Имена всех спикеров и подробная программа опубликованы на сайте форума.

Фото: пресс-служба КМЭФ

На полях форума будут обсуждаться тенденции развития рынков, вопросы лидерства в новой экономике, трансформация мировой экономической системы. Участники дискуссий также будут говорить о развитии медицины.

Украина сегодня "стоит перед выбором: держаться за хрупкую стабильность или смело двигаться в инновационном направлении", отметил инициатор форума Василий Хмельницкий.

"Именно сегодня мы можем сделать квантовый скачок в развитии – для этого нам нужны знания, сотрудничество и решительные действия. Я вижу успех нашего общего будущего в синергии модернизированного государственного сектора, энергии предпринимателей и таланте ученых. Мы должны объединиться ради глобальных целей, которые стоят перед человечеством. Время двигаться вперед, трансформировать бизнес и экономику в соответствии с требованиями современности. Ведь КМЭФ проводится, чтобы мы почувствовали тенденции будущего и стали теми, кто воплощает их в жизнь", – подчеркнул он.