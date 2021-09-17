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Киевский международный экономический форум 2021 пройдет 7–8 октября

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КМЭФ проводится с 2014 года
КМЭФ проводится с 2014 года
Фото: Kyiv International Economic Forum / Facebook

Киевский международный форум 2021 года пройдет в Киеве 7–8 октября в конгрессно-выставочном комплексе "Парковый". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе КМЭФ.

"Главный вопрос форума в 2021 году – мир в эпоху радикальных изменений. Пандемия COVID-19 показала, как хрупко наше представление о реальности вокруг. Традиционные отрасли экономики оказались под серьезным ударом, тогда как все большее значение приобретают технологии. Лучшие мировые эксперты, аналитики, предприниматели и топ-менеджмент предложат свою экспертизу для поиска ответов на важнейшие вопросы развития мировой экономики", – говорится в релизе. 

В форуме примут участие более 130 спикеров из ведущих международных организаций и частных компаний – представители Всемирной торговой организации, Римского клуба, MasterСard, "Эпицентр", Interpipe, CEO Club Ukraine, Audi, Biopharma, сообщили в КМЭФ. Имена всех спикеров и подробная программа опубликованы на сайте форума. 

Фото: пресс-служба КМЭФ
Фото: пресс-служба КМЭФ

На полях форума будут обсуждаться тенденции развития рынков, вопросы лидерства в новой экономике, трансформация мировой экономической системы. Участники дискуссий также будут говорить о развитии медицины.

Украина сегодня "стоит перед выбором: держаться за хрупкую стабильность или смело двигаться в инновационном направлении", отметил инициатор форума Василий Хмельницкий. 

"Именно сегодня мы можем сделать квантовый скачок в развитии – для этого нам нужны знания, сотрудничество и решительные действия. Я вижу успех нашего общего будущего в синергии модернизированного государственного сектора, энергии предпринимателей и таланте ученых. Мы должны объединиться ради глобальных целей, которые стоят перед человечеством. Время двигаться вперед, трансформировать бизнес и экономику в соответствии с требованиями современности. Ведь КМЭФ проводится, чтобы мы почувствовали тенденции будущего и стали теми, кто воплощает их в жизнь", – подчеркнул он. 

Контекст:

Киевский международный экономический форум проводится ежегодно с 2014 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, бизнес, технологии, Василий Хмельницкий, Киевский международный экономический форум
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