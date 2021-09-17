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Со следующего года правительство будет финансово помогать малообеспеченным открыть свой бизнес – Лазебная

Лазебная отметила, что программу опробовали в трех областях, и она показала хорошие результаты
Лазебная отметила, что программу опробовали в трех областях, и она показала хорошие результаты
Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook

В Украине с 1 января 2022 года введут государственную программу, в рамках которой малообеспеченные граждане смогут получить поддержку на социальное предпринимательство. Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная на V Украинском женском конгрессе, ее выступление транслировалось в Facebook министерства.

"Мы с 1 января следующего года будем вводить программу для поддержки малообеспеченных – это социальное предпринимательство. То есть мы будем оплачивать счета на приобретение оборудования, материалов для основания собственного бизнеса", – рассказала Лазебная.

Министр отметила, что эту программу уже опробовали в пилотном режиме в трех областях и она показала хорошие результаты.

Контекст:

В апреле 2021 года Кабинет Министров утвердил социальную программу, которая предусматривает предоставление финансовой помощи малообеспеченным семьям для получения экономической независимости. В ее основу положен принцип действий, реализованный в пилотном проекте Министерства социальной политики "Рука помощи", который проводился при поддержке Всемирного банка во Львовской, Харьковской и Полтавской областях. 

Программа предусматривает предоставление помощи в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 – 97,5 тыс. грн) для оплаты счетов на приобретение необходимого для открытия собственного дела оборудования и материалов.

В Минсоцполитики поясняли, что помощь можно возвращать за счет уплаченных в процессе предпринимательской деятельности налогов и социальных взносов. То есть, сумма к возврату будет уменьшаться с каждым налоговым платежом. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не нужно.

Теги: бизнес, правительство, Министерство социальной политики, помощь, предприниматели, Марина Лазебная
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