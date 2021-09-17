Со следующего года правительство будет финансово помогать малообеспеченным открыть свой бизнес – Лазебная

Лазебная отметила, что программу опробовали в трех областях, и она показала хорошие результаты Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook

"Мы с 1 января следующего года будем вводить программу для поддержки малообеспеченных – это социальное предпринимательство. То есть мы будем оплачивать счета на приобретение оборудования, материалов для основания собственного бизнеса", – рассказала Лазебная.

Министр отметила, что эту программу уже опробовали в пилотном режиме в трех областях и она показала хорошие результаты.