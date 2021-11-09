Кличко: Спрашиваю у Коломойского: "Игорь Валерьевич, ну сколько может "1+1" всякую гадость рассказывать? Мама смотрит, переживает". А он: "Да не переживай. К тебе все равно ничего не клеится"

Кличко: Я Коломойского несколько раз в жизни видел Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я его несколько раз в жизни видел. Не могу давать характеристику. Встречались два или три раза", – сказал Кличко.

На вопрос, колоритный ли Коломойский, Кличко ответил: "Ну конечно".

"Я как-то встретился с ним и говорю… Было это где-то год назад. "Игорь Валерьевич, ну сколько может "1+1" всякую гадость рассказывать?" Он говорит: "А! Что, больно?" Я говорю: "Да я не смотрю. У меня времени нет. Мама смотрит, переживает". Он говорит: "Да не переживай. К тебе все равно ничего не клеится", – сказал мэр Киева.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00