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Кличко: Спрашиваю у Коломойского: "Игорь Валерьевич, ну сколько может "1+1" всякую гадость рассказывать? Мама смотрит, переживает". А он: "Да не переживай. К тебе все равно ничего не клеится"

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Кличко: Я Коломойского несколько раз в жизни видел
Кличко: Я Коломойского несколько раз в жизни видел
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал о разговоре с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

"Я его несколько раз в жизни видел. Не могу давать характеристику. Встречались два или три раза", – сказал Кличко.

На вопрос, колоритный ли Коломойский, Кличко ответил: "Ну конечно".

"Я как-то встретился с ним и говорю… Было это где-то год назад. "Игорь Валерьевич, ну сколько может "1+1" всякую гадость рассказывать?" Он говорит: "А! Что, больно?" Я говорю: "Да я не смотрю. У меня времени нет. Мама смотрит, переживает". Он говорит: "Да не переживай. К тебе все равно ничего не клеится", – сказал мэр Киева.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Кличко был обладателем титула чемпиона мира по версиям WBO, WBC и The Ring. Последний бой на профессиональном ринге провел в сентябре 2012 года. Кличко – первый член Международного зала боксерской славы из Украины.

В 2004 году за выдающиеся заслуги перед страной в развитии спорта и исключительные спортивные достижения Кличко получил звание Героя Украины.

С 2006 года занимается активной политической деятельностью, возглавляет партию УДАР. В 2006–2012 годах был депутатом Киевсовета, в 20122014 годах – народным депутатом Украины. Активно участвовал в протестах в Украине в 2013–2014 годах, был одним из лидеров Евромайдана. В 2014 году был избран мэром Киева, занимает эту должность до сих пор.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Виталий Кличко, Игорь Коломойский, 1+1
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