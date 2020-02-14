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Коломойский и Боголюбов открыли два предприятия по производству оружия

Бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов числятся среди конечных бенефициаров компаний "Таргет-М" и "Рокит-М", зарегистрированных в Западной Украине. Основной вид деятельности фирм – производство оружия и боеприпасов.

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Фото: pixabay.com

Среди конечных бенефициарных владельцев предприятий "Таргет-М" и "Рокит-М", основным видом деятельности которых указано производство оружия и боеприпасов, числятся украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Об этом 13 февраля сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Обе фирмы зарегистрированы 29 января.

ООО "Таргет-М" находится в Дрогобыче Львовской области; по этому же адресу зарегистрировано предприятие "НПК-Галичина", принадлежащее Коломойскому.

ООО "Рокит-М" зарегистрировано в Надворной Ивано-Франковской области; по этому же адресу зарегистрировано предприятие "Нефтехимик Прикарпатья", среди конечных бенефициаров которого – Коломойский и Боголюбов.

Согласно реестру, среди основателей компании "Рокит-М" фирма "Грей Фокс" (США, размер взноса в уставный фонд – 1000 грн) и "Нефтехимик Прикарпатья" (размер взноса в уставный фонд – 9000 грн).

Конечные бенефициарные владельцы (контроллеры): Геннадий Боголюбов (Киев), Алексей Буйнис (Киев), Светлана Дели (Израиль), Юрий Киперман (Козин Киевской области), Игорь Коломойский (Женева, Швейцария), Мордехай Иуда Корф (Майами Бич, США), Евгений Кричевский (Киев), Уриэль Цви Лейбер (Майами Бич, США), Захар Палица (Женева, Швейцария), Оксана Палица (Шене-Бугерис, Швейцария), Дмитрий Потишман (Нетанья, Израиль).

Руководитель компании – Игорь Панькив.

Среди учредителей ООО "Таргет-М" та же фирма "Грей Фокс" (размер взноса в уставный фонд – 5000 грн) и "НПК-Галичина" (размер взноса в уставный фонд – 45 000 гр).

Конечные бенефициарные владельцы – те же, что и у фирмы "Рокит-М".

Корф и Лейбер вместе с Коломойским и Боголюбовым являются соответчиками по иску "ПриватБанка" в суде штата Делавэр (США) по обвинению в отмывании и присвоении $622,8 млн, принадлежавшим вкладчикам "ПриватБанка" в Украине. Иск был подан 21 мая 2019 года.

Теги: оружие, бизнес, Игорь Коломойский, Львовская область, Ивано-Франковская область, боеприпасы, Геннадий Боголюбов, бенефициар, Дрогобыч, Надворная
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