Конфликт в НАПК. Заместитель руководителя агентства заявил, что его уволили по надуманному поводу

Согласно сообщению НАПК, Вишневского уволили на основании п. 1 ч. 1 ст. 41 Кодекса законов о труде (Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя с отдельными категориями работников при определенных условиях).

В агентстве объяснили такое решение тем, что Вишневский единолично инициировал снятие с рассмотрения разработанного НАПК и внесенного на рассмотрение Кабинета Министров Украины законопроекта, который непосредственно влияет на стабильность и эффективность работы национального агентства.

"Национальное агентство отмечает, что определенные единоличные решения на должности такого уровня могут поставить под угрозу эффективную работу института и недопустимы во время военного положения", – говорится в сообщении.

Сам Вишневский в Facebook написал, что считает принятое решение "безосновательным, незаконным и несправедливым".

Комментируя причину увольнения, он заявил, что его предложение снять проект с рассмотрения было одобрено главой НАПК Александром Новиковым во время совещания с участием менеджмента НАПК в тот же день.

"Об отсутствии возражений относительно моего предложения и последствий его рассмотрения свидетельствует и письменная резолюция главы НАПК к выписке из протокола заседания правительственного комитета по данному вопросу", – добавил он.

Вишневский отметил, что его предложение помешало очень вероятному отклонению законопроекта правительственным комитетом в связи с оговорками, высказанными секретариатом Кабинета Министров в его заключении.

О каком именно законопроекте речь, он не уточнил, но ZN.UA пишет, что согласно этому законопроекту, все сотрудники НАПК автоматически получали броню от прохождения военной службы.