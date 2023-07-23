НАПК планирует проверить глав всех военкоматов и их родственников, водителей, любовниц

Новиков рассказал, что НАПК уже обратилось в Минобороны и Генштаб за списками военкоматов для дальнейшей проверки Фото: Oleksandr Novikov / Facebook

Глава НАПК сказал, что агентство обратилось в Минобороны и Генштаб за списками военкоматов.

"Это сотни руководителей военкоматов... Каждый из них будет проверен. И не только каждый из них, но и имущество близких родственников. Братья, сестры, племянники – все. Водителей, поваров, любовников и любовниц также проверим", – сказал он.

По словам Новикова, во время войны злоупотребления военкомов – "не просто коррупционные правонарушения, а государственная измена с точки зрения этики".

Глава НАПК подчеркнул, что законом предусмотрено жесткое наказание за совершение коррупционных правонарушений, которое предусматривает как конфискацию объектов незаконного обогащения, так и конфискацию всего имущества коррупционера, даже если оно оформлено на близких родственников.