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НАПК планирует проверить глав всех военкоматов и их родственников, водителей, любовниц

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Новиков рассказал, что НАПК уже обратилось в Минобороны и Генштаб за списками военкоматов для дальнейшей проверки
Новиков рассказал, что НАПК уже обратилось в Минобороны и Генштаб за списками военкоматов для дальнейшей проверки
Фото: Oleksandr Novikov / Facebook

В течение трех месяцев Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции проверит образ жизни всех руководителей военкоматов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц. Об этом глава НАПК Александр Новиков сказал 22 июля в эфире телемарафона, видео опубликовал канал "Ми – Україна".

Глава НАПК сказал, что агентство обратилось в Минобороны и Генштаб за списками военкоматов.

"Это сотни руководителей военкоматов... Каждый из них будет проверен. И не только каждый из них, но и имущество близких родственников. Братья, сестры, племянники – все. Водителей, поваров, любовников и любовниц также проверим", – сказал он.

По словам Новикова, во время войны злоупотребления военкомов – "не просто коррупционные правонарушения, а государственная измена с точки зрения этики".

Глава НАПК подчеркнул, что законом предусмотрено жесткое наказание за совершение коррупционных правонарушений, которое предусматривает как конфискацию объектов незаконного обогащения, так и конфискацию всего имущества коррупционера, даже если оно оформлено на близких родственников.

Контекст:

Проверку НАПК решило провести после скандала с экс-руководителем Одесского регионального центра комплектования Евгением Борисовым.

В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрел виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.

Издание "Цензор.НЕТ" также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома "фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье". Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi's в двух торговых центрах Киева и Львова.

3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность в то время занимал Борисов.

"Украинская правда" 22 июня выпустила расследование о том, как семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто.

28 июня стало известно, что Борисова уволили с должности. 22 июля ему объявили подозрение по трем статьям: незаконное обогащение, неявка на службу и уклонение от воинской службы (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Александр Новиков, Украина, коррупция, военкомат, семья, НАПК, имущество, незаконное обогащение
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