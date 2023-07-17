"Метинвест" обратился в НАПК с просьбой ввести санкции против граждан РФ, незаконно похищавших металлопродукцию

"Просим инициировать введение персональных ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, которые незаконно захватывают и перепродают имущество украинских предприятий на временно оккупированной территории, чем представляют прямую угрозу устойчивому экономическому развитию Украины", – говорится в письме.

После начала войны РФ против Украины в Мариуполе осталось 89 557 т металлопродукции "Азовстали", из них 81 957 т – на территории морского порта. Эта продукция была предназначена для европейских предприятий и должна была загружаться на находившиеся в порту суда, однако не была вывезена из-за войны, указывают на заводе. Но с мая по сентябрь 2022 года в порт Мариуполя зашли российские корабли, на которые были загружены металлопродукция и уголь, принадлежащие "Азовстали". Поэтому завод обратился в НАПК с просьбой ввести санкции против компаний и их владельцев.

"Сообщаем, что наше предприятие не передавало металлургическую продукцию и уголь (право собственности на него) представителям террористических группировок или страны-агрессора. Кроме того, наше предприятие не сотрудничало с российскими резидентами, а также не давало им указаний и полномочий на погрузку, выгрузку, вывоз и продажу металлопродукции, угля. Указанное свидетельствует о том, что принадлежащая нашему предприятию продукция была украдена", – подчеркнули в "Азовстали".

Кража имущества украинских предприятий угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины, нарушает право собственности физических и юридических лиц Украины и создает препятствия устойчивому экономическому развитию страны, подчеркивается в письме.

"С учетом изложенного просим включить в список лиц, отвечающих критериям санкций: УК "Рика-Море" и его владельца / контролера Арустамова Геннадия Артуровича, ООО "Крамбол Плюс", его руководителя и всех участников как конечных бенефициарных владельцев, имеющих эффективный контроль (более 25%) над предприятием, ООО "Лесстройсторг", его участника и генерального директора, группу компаний "ТалТЭК", руководителей компаний и учредителей / участников (конечных бенефициарных владельцев) компаний", – призвали в "Азовстали".

Факты похищения металлопродукции четко подтверждаются соответствующими публикациями в прессе, данными открытых источников, движения морского транспорта, спутниковыми снимками, отметили в компании.

Среди санкций, к которым призывают на предприятии, – блокирование активов, полное прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, полный запрет на заход иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды и порты, и другие.