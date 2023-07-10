Оккупанты похитили из Мариуполя металла на $25 млн – нардеп Гончаренко

Политик продемонстрировал спутниковые снимки, на которых видно, как уменьшалось количество металла в порту после захвата оккупантами.

"Это снимки мариупольского порта. На них видно, как оккупанты воруют украинский металл. Через год со складов украли горячекатаных рулонов на $25 миллионов и кораблями вывезли в РФ", – прокомментировал Гончаренко.

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сообщал, что оккупанты возобновили работу порта, чтобы ввозить российское оружие и вывозить украденные в Украине зерно и металл.

В мариупольском порту хранилась продукция двух металлургических заводов – "Азовстали" и ММК им. Ильича группы "Метинвест". Предприятия обратились в Офис генерального прокурора и СБУ с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов. Заводы предоставили следователям доказательства, свидетельствующие, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки системно присваивают их имущество в оккупированном Мариуполе, в том числе похищают продукцию в порту, что является военным преступлением и подпадает под юрисдикцию международной юстиции.

"Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова обратился к международным партнерам и компаниям – операторам морских портов с призывом не покупать продукцию сомнительного происхождения, а сразу сообщать об этом компании.