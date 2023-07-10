Мы имеем полное право взыскивать с России ущерб не только за Мариуполь, но и за Донбасс – СЕО "Метинвеста"

"В 2014 году Россия не признавала, что это она пришла на Донбасс. Она признавала то, что ушла в Крым, поэтому наша сестринская компания ДТЭК судилась именно с Российской Федерацией из-за национализации своих активов в Крыму, но на Донбассе это было сделать невозможно. Потому что позицией России было "их там нет", что все это какой-то условный "народ Донбасса". А сейчас все маски сорваны, и мы понимаем, что это чисто Россия. И сама Россия признает, что это она. Поэтому сейчас мы имеем полное право взимать ущерб, который она нанесла на Донбассе, так же как и то, что она нанесла в Мариуполе или Авдеевке и так далее", – пояснил Рыженков.

Он отметил, что сегодня нет разницы между оккупированной частью Донецкой, Луганской областей, оккупированным Крымом и другими областями Украины. Всюду, куда приходит Россия, она оккупирует украинские земли и несет ответственность за все, что там происходит, заявил руководитель.

"Компания "Метинвест" документирует все убытки, которые она терпит от российской агрессии, и подает это в Европейский суд по правам человека. Так мы пытаемся привлечь к ответственности Российскую Федерацию и компенсировать убытки", – резюмировал Рыженков.

Он заверил, что в настоящее время компания перестроилась на военные рельсы, она готова к новым вызовам и сможет выдержать затяжную войну – так же, как и вся Украина.

"Почти всегда с 2014 года мы жили в кризисе, мы знаем, как с этим работать, и можем жить долго. Да, это неприятно. Да, это будет сложно, но уверен, что мы можем выдержать. Если кто-то думает, что Украина не готова к длительной войне, то я считаю, что это не так", – резюмировал Рыженков.