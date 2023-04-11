Ахметов идет еще в один суд против России

Ринат Ахметов: Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отсчет которых ведется с 2014 года Фото: scm.com.ua

В компании отметили, что это десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе "Донбасс Арена", в строительство которой было вложено более $400 млн.

"Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отсчет которых ведется с 2014 года. Поэтому я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всех нанесенных нам с 2014 года убытков на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Справедливость должна быть восстановлена, и агрессор должен понести как финансовое, так и уголовное наказание. Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины", – прокомментировал Ахметов.