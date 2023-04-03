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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов будет помогать защитникам Мариуполя по шести направлениям

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Наталья Емченко: Мы создаем полноценную эффективную экосистему партнерств "Сердце "Азовстали"
Наталья Емченко: Мы создаем полноценную эффективную экосистему партнерств "Сердце "Азовстали"
Фото: пресс-служба "Сердце Азовстали"

Проект "Сердце "Азовстали" бизнесмена Рината Ахметова начал поддержку защитников Мариуполя и их семей по шести направлениям. Планируется помочь почти 10 тыс. бойцов. Первые 10 сертификатов поддержки от проекта выданы для лечения и протезирования. Медицинская помощь посвящена отдельному направлению проекта, в него входят также реабилитация и психологическая поддержка защитников, сообщили в пресс-службе инициативы.

Другие направления помощи защитникам Мариуполя предусматривают поддержку от обеспечения необходимыми вещами после возвращения из плена до юридических консультаций, получения образования, переквалификации, помощи в открытии собственного бизнеса и так далее.

Партнерами "Сердца "Азовстали" стали Protez Hub, "Фонд Маша" Маши Ефросининой, Фонд "Дети Героев", в оказании помощи детям погибших защитников Мариуполя будут участвовать и другие организации.

"Мы создаем полноценную эффективную экосистему партнерств "Сердце "Азовстали". Она призвана привлечь к помощи защитникам города-крепости лучшую экспертизу и широкие возможности для возвращения военным и их близким достойной жизни и здоровья. Каждый защитник Мариуполя имеет право на достойную поддержку сегодня и достойное будущее завтра. Именно поэтому Ринат Ахметов поручил создать "Сердце "Азовстали" как действенную систему поддержки воинов с уважением к подвигу героев и их достоинству", – сказала директор по коммуникациям и связям с общественностью СКМ Наталья Емченко.

Направление "Сердце "Азовстали". Семья" предусматривает помощь, которая открывает новые возможности для близких защитников: гранты на высшее образование, переквалификацию, последипломное образование, юридическую помощь и трудоустройство, закупку компьютерной техники.

"Шесть направлений работы разработаны с большим уважением и вниманием к каждому защитнику и членам его семьи. Мы проработали сотни обращений, поняли настоящие потребности нашего контингента и заручились поддержкой опытных экспертов в соответствующих сферах деятельности. Глубокая благодарность нашим героям побуждает нас каждый день создавать проект, который станет образцом эффективности", – заявила во время презентации руководитель общественной организации "Сердце "Азовстали" Ксения Сухова.

Фото: пресс-служба "Сердце Азовстали"
Фото: пресс-служба "Сердце "Азовстали"

Ахметов выделил 1 млрд грн на проект "Сердце "Азовстали", ставший частью милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Проект "Сердце "Азовстали" направлен на помощь военнослужащим всех подразделений, находившихся в полностью окруженном Мариуполе с февраля по май 2022 года, подразделений ВСУ, Нацгвардии, полка "Азов", полицейских, пограничников, спасателей, морских пехотинцев, территориальной обороны, медиков. Также поддержка будет предоставляться семьям пленных, без вести пропавших и погибших защитников Мариуполя.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Ринат Ахметов, медицина, образование, здоровье, СКМ, военные, оккупация, Мариуполь, помощь, Азовсталь, пленные, протезы, реабилитация, лечение, ВСУ, война России против Украины, погибшие, презентация, Наталья Емченко
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