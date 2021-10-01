Контрразведка СБУ разоблачила государственную измену бывшего чиновника СНБО

По данным СБУ, украинский чиновник был завербован иностранной спецслужбой Фото: depositphotos.com

"Установлено, что он передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти. Во время спецоперации контрразведка СБУ разоблачила и заблокировала противоправную деятельность злоумышленника", – говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник был завербован иностранной спецслужбой в ущерб государственной безопасности Украины. Его зарубежных "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым он имел доступ.

Бывшему чиновнику вручили обвинительный акт. Материалы уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины направлены в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Фамилию разоблаченного чиновника в спецслужбе не назвали.