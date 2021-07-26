Кравчук спустя месяц после операции на сердце остается в реанимации – СМИ

По словам собеседника, экс-президент попал в реанимацию в конце июня – после того, как ему сделали операцию на сердце.

Кравчук подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Контекст:

87-летний Кравчук 28 июня не присутствовал на торжественном заседании Верховной Рады, которое было посвящено 25-летию принятия Конституции Украины, из-за плохого состояния здоровья. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце.

1 июля Общественное со ссылкой на источник в окружении Кравчука сообщило, что он пока не будет принимать участия в работе ТКГ из-за перенесенной операции.

На заседании ТКГ 21 июля Кравчука заменил первый заместитель главы делегации, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.