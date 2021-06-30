Криклий: Реальную причину отставки мне не озвучили

"Мне ее [реальную причину отставки] не озвучили. Это не секрет, я говорил, что была такая просьба – сделать ротацию внутри правительства. Я думаю, что это не последняя ротация... Прогнозируемо все ожидают сентября-октября. По крайней мере так как экватор [президентства Владимира Зеленского], то логично, что половина чиновников может переместиться горизонтально или измениться вообще", – сказал он.

По словам Криклия, ему непонятно, почему отставка произошла не осенью, а перед летним сезоном, "когда низкая деловая активность и отсутствуют симптоматические проблемы, характерные для осени, а завершить начатые процессы необходимо".

"Процедурно мы теряем время из-за того, что при изменении министра есть ряд документов за подписью предыдущего министра, которые "слетают", это работа на свалку или просто потеря ценного времени. Именно поэтому до последнего дня пытались финализировать как можно больше нормативно-правовых документов, которые где-то в бюрократических кабинетах дорабатывались, чтобы довести до логического завершения, а не делать несколько шагов назад", – сказал политик.

На вопрос, обсуждали ли с ним должность, о которой говорил Зеленский, Криклий ответил: "Какие-то вещи обсуждались, но пока без конкретики. У меня такой же вопрос, как и у вас. Прошел месяц – что дальше?"