Криклий скрыл гражданскую жену, чтобы не декларировать доходы – СМИ

По выявленным фактам декларирования министром инфраструктуры Владиславом Криклием недостоверной информации журналисты и правозащитники проекта "Стоп коррупции" направили обращения к НАПК, Национальное антикоррупционное бюро и в Национальную полицию Украины.

Журналисты проекта "Стоп Коррупции" 21 мая заявили, что разоблачили схему, по которой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий много лет скрывает свои доходы и имущество. Авторы расследования утверждают, что чиновник находится в гражданском браке с Татьяной Декало и на нее Криклий регистрирует элитное жилье и дорогие автомобили.

Официально Владислав Криклий указывает в декларации, что не женат, в Facebook пишет, что состоит в браке, а сама Татьяна Декало подтвердила журналистам, что находится в отношениях с ним уже 10 лет. Подавая 12 различных деклараций на государственных должностях, Криклий не указывал жену, и в социальных сетях пара ведет себя, словно они незнакомы друг с другом.

Журналисты проекта выяснили, что живут они в одной квартире стоимостью около $355 тыс., ведут совместное хозяйство и вместе путешествуют на зарубежный отдых. Декало ездит на Mercedes GLС стоимостью около $100 тыс., утверждают авторы. В "Стоп Коррупции" отметили, что автопарк Декало становился все дороже параллельно с карьерным ростом Владислава Криклия.

Сам министр инфраструктуры за 2019 год задекларировал две квартиры. Одной из них – на 100 м2 – пользуется безвозмездно, официально ездит на Smart, но этого автомобиля журналисты так и не увидели.

Как сообщила руководитель юридического отдела ОО "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик, по выявленным фактам декларирования Криклием недостоверной информации журналисты и правозащитники уже направили обращения в НАПК, Национальное антикоррупционное бюро и в Национальную полицию Украины.

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