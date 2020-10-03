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Кандидат в мэры Винницы Кудлаенко: Власти города должны обеспечить учителям страхование на случай COVID-19

При рациональном планировании городского бюджета учителей можно обеспечить страхованием на случай заражения COVID-19, считает кандидат в мэры Винницы Сергей Кудлаенко.

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Кудлаенко: Необходимо принять решение и защитить учителей
Кудлаенко: Необходимо принять решение и защитить учителей
Фото: Сергій Кудлаєнко / Facebook

Учителя Винницы должны получить страхование за счет городского бюджета на случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, считает бывший народный депутат Украины, кандидат в мэры Винницы Сергей Кудлаенко. Об этом он заявил 2 октября на странице в Facebook.

"Учителя и врачи – это люди, без которых мы не представляем своей жизни. Последние месяцы видим, как они защищают и поддерживают нас во времена страшной пандемии. Но защищены ли наши учителя? Накануне Дня учителя отовсюду будут звучать поздравления и красивые обещания. Но необходимо принять решение и защитить учителей – обеспечить каждому страхование на случай заболевания COVID-19", – написал политик.

Кудлаенко отметил, что в городе работает почти 7 тыс. педагогов.

"Думаете, на страхование нет денег в бюджете? Нет, нет воли, желания и ответственности! При рациональном планировании и использовании бюджета города все реально!" – заявил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3302031953215113&id=100002250223319

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 3 октября в Украине заболело 222 322 человека, 4353 умерли, 98 737 выздоровели. В Винницкой области заразилось 6554 человека, 119 умерли, 4122 выздоровели.

Теги: Винница, страхование, школы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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