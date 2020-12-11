Макаревич: Мы записали пластинку с Горбачевым в единственном экземпляре. Она была продана на аукционе в Лондоне за 150 тысяч фунтов

Горбачев руководил Советским Союзом с 1985-го по 1991 год Фото: Горбачев-Фонд / Facebook

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что благодарен президенту СССР Михаилу Горбачеву за то, что он изменил мир.

По словам Макаревича, они с Горбачевым общаются, но во время встреч не говорят о будущем.

"О том, что будет, мы как-то не разговариваем. Так он вспоминает какие-то истории забавные, иногда хочется его расспросить, но я понимаю, как ему это надоело, наверное, тоже уже. Ну, вот он песни любит попеть. Украинские, кстати", – отметил музыкант.

Горбачев любит песню "А під горою гай, гай, гай". На 85-летии политика музыканты "Машины времени" пели в том числе украинские песни.

"Мы же даже записали с ним пластинку. Мы ее изготовили в одном экземпляре, и мы ее в Лондоне на аукционе благотворительном продали за 150 тысяч фунтов. Это пошло в детскую клинику "Раиса", – сообщил Макаревич.

На диске вышло семь или восемь песен.

Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: "Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?" Читайте полный текст интервью

Горбачев родился в 1931 году. Он руководил Советским Союзом с 1985-го по 1991 год.

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