ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Мэр провоцировал драку, на него надели наручники". СБУ сообщила об обыске у мэра Белгорода-Днестровского Одесской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Граждан заявил, что его "силой поместили под стол"
Граждан заявил, что его "силой поместили под стол"
Скриншот: Віталій Граждан - міський голова Білгорода-Дністровського / Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции 18 октября пришли с обыском в кабинет мэра города Белгород-Днестровский Виталия Граждана, в ходе следственных действий тот провоцировал драку. Об этом пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко сообщил изданию "ГОРДОН".

"Несмотря на наличие ордера, мэр пытался помешать правоохранителям и провоцировал драку. Чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ применили предусмотренное законом мероприятие – надели на него наручники. Никаких признаков физического насилия, несмотря на все провокации мэра, совершено не было", – заявил Дехтяренко. 

По его словам, Нацполиция открыла уголовное производство в отношении Граждана – по факту нападения на сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей. 

Согласно релизу СБУ, следственные действия в кабинете мэра проводили в рамках двух уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Кроме прочего, мэр, баллотировавшийся на выборах от пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозревается в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетных обстрелов. Так что правоохранители пришли, чтобы провести обыск и изъять документы, подтверждающие противоправные действия, – пояснил Дехтяренко. – В условиях, когда настоящие герои Украины гибнут на фронте, защищая Родину, любые попытки местных "князьков" наживаться на войне и человеческом горе получат скорую оценку правоохранительных органов".

Граждан сегодня в Facebook обвинял СБУ в применении насилия против него. Мэр написал, что правоохранители после обыска "вместо того, чтобы поехать работать дальше по своим делам", надели на него наручники и, "нанеся телесные повреждения", осуществили задержание. "Унижая честь и достоинство как должностного лица и человека, запретили вставать или сидеть и силой поместили меня под стол", – рассказал он и опубликовал видео, где видно, как он кричит и толкает сотрудников СБУ, пытаясь выйти из кабинета.

https://www.facebook.com/GrazhdanMer/videos/1446138415876212/

Видео, где он сидит под столом, Граждан тоже опубликовал

https://www.facebook.com/GrazhdanMer/videos/1226927661211842/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, обыск, Одесская область, Белгород-Днестровский, хулиганство, война России против Украины, ущерб, насилие, уголовное производство, ОПЗЖ, Виталий Граждан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним
Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил почетную награду от британской принцессы Анны. Фото
Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил почетную награду от британской принцессы Анны. Фото
В узких брюках с рюкзаком за спиной. 36-летняя премьер-министр Финляндии рассказала, почему ходит на работу пешком
В узких брюках с рюкзаком за спиной. 36-летняя премьер-министр Финляндии рассказала, почему ходит на работу пешком
Кипр определился со своим представителем на "Евровидении 2023"
Кипр определился со своим представителем на "Евровидении 2023"
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии
Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном
Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном
"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора
"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Видео
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Видео
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева G
Дмитрий ГОРДОН
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (304096)
2
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (120585)
3
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (95156)
4
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (41391)
5
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (40729)
6
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (37260)
7
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях (36725)
8
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (35521)
 
 
 
 