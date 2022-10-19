"Мэр провоцировал драку, на него надели наручники". СБУ сообщила об обыске у мэра Белгорода-Днестровского Одесской области

"Несмотря на наличие ордера, мэр пытался помешать правоохранителям и провоцировал драку. Чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ применили предусмотренное законом мероприятие – надели на него наручники. Никаких признаков физического насилия, несмотря на все провокации мэра, совершено не было", – заявил Дехтяренко.

По его словам, Нацполиция открыла уголовное производство в отношении Граждана – по факту нападения на сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей.

Согласно релизу СБУ, следственные действия в кабинете мэра проводили в рамках двух уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Кроме прочего, мэр, баллотировавшийся на выборах от пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозревается в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетных обстрелов. Так что правоохранители пришли, чтобы провести обыск и изъять документы, подтверждающие противоправные действия, – пояснил Дехтяренко. – В условиях, когда настоящие герои Украины гибнут на фронте, защищая Родину, любые попытки местных "князьков" наживаться на войне и человеческом горе получат скорую оценку правоохранительных органов".

Граждан сегодня в Facebook обвинял СБУ в применении насилия против него. Мэр написал, что правоохранители после обыска "вместо того, чтобы поехать работать дальше по своим делам", надели на него наручники и, "нанеся телесные повреждения", осуществили задержание. "Унижая честь и достоинство как должностного лица и человека, запретили вставать или сидеть и силой поместили меня под стол", – рассказал он и опубликовал видео, где видно, как он кричит и толкает сотрудников СБУ, пытаясь выйти из кабинета.

Видео, где он сидит под столом, Граждан тоже опубликовал.