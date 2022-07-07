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Мэр Белгорода-Днестровского и глава районного совета подрались на сессии. Видео

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Мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан подрался с главой райсовета
Мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан подрался с главой райсовета
Фото: bilgorod-d.gov.ua

7 июля во время внеочередной сессии Белгород-Днестровского районного совета (Одесская область) мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан и глава райсовета Григорий Мельниченко устроили драку. Об этом сообщила "Думская", опубликовав видео инцидента.

В коротком ролике показан спор, в ходе которого Мельниченко (как отмечает издание, он является зятем бывшего главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого) назвал Граждана "наркоманом конченым", после чего началась потасовка и драка, мэр города упал.

Оппонентов в итоге разняли, но они продолжили обмениваться оскорблениями. Мельниченко, в частности, назвал Граждана "извращенцем", а тот в ответ пригрозил "показать фотографии" и назвал оппонента "наркоманом". 

Из записи фрагмента сессии неясно, почему началась драка. Судя по сообщению пресс-службы горсовета Белгорода-Днестровского, спор начался во время рассмотрения вопроса о передаче помещения, находящегося на территории города, на баланс территориальной общины района. Граждан сказал, что это не в интересах общины самого города. Решение не было принято – не хватило одного голоса. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: драка, горсовет, Одесская область, Белгород-Днестровский, мэр, Сергей Гриневецкий, Виталий Граждан, потасовки
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