Мэр Белгорода-Днестровского и глава районного совета подрались на сессии. Видео

В коротком ролике показан спор, в ходе которого Мельниченко (как отмечает издание, он является зятем бывшего главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого) назвал Граждана "наркоманом конченым", после чего началась потасовка и драка, мэр города упал.

Оппонентов в итоге разняли, но они продолжили обмениваться оскорблениями. Мельниченко, в частности, назвал Граждана "извращенцем", а тот в ответ пригрозил "показать фотографии" и назвал оппонента "наркоманом".

Из записи фрагмента сессии неясно, почему началась драка. Судя по сообщению пресс-службы горсовета Белгорода-Днестровского, спор начался во время рассмотрения вопроса о передаче помещения, находящегося на территории города, на баланс территориальной общины района. Граждан сказал, что это не в интересах общины самого города. Решение не было принято – не хватило одного голоса.