  Топ-5 самых самых жестких драк украинских политиков

Николай Тищенко и Николай Скорик

Первая потасовка в Верховной Раде нового созыва произошла 30 октября 2019 года, спустя два месяца после приведения к присяге новоизбранных депутатов. После голосования за проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию событий 2 мая 2014 года в Одессе вспыхнул конфликт между Николаем Скориком ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и Николаем Тищенко ("Слуга народа").

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук заявил, что если нардепы не займут свои места, он закроет заседание.

В комментарии "Радіо Свобода" Скорик уверял, что просто хотел пройти по залу, а Тищенко ему не давал этого сделать.

"Не знаю, почему господин Тищенко решил, что можно не пускать коллегу пройти через общий проход. […] Я уже не помню, что-то мы один другому сказали. Ну, пуговицу оторвали. Да, действительно, нет пуговицы", – сказал Скорик.

"Я вообще даже не знаю, кто такой этот Мыкола. Я же молодой политик, это они там уже жопы отъели. Как замглавы фракции я подошел посмотреть, что там за куча людей. Выяснилось, что бесплатные билеты раздают на "Квартал 95". Ну, кто-то раздает. Я даже не успел выяснить, кто-то толкнул меня в спину", – заявил Тищенко.

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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

Александр Данилюк и Тимофей Милованов

Экс-министр финансов Украины и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк 30 июля 2021 года во время празднования своего дня рождения подрался с главой конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности, экс-министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец, который присутствовал на вечеринке, рассказал, что Милованов и Данилюк разговаривали, потом начали ссориться. Данилюк попросил Милованова уйти и доложить главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, что его выгнали со дня рождения.

"В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена [беглого президента Украины Виктора] Януковича работал?" – сообщил Кравец.

После этого Данилюк ударил Милованова и назвал его подонком. Политиков разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак, сообщила "Украинская правда".

Закончился конфликт тем, что Трепак увел Милованова, у него была рассечена бровь.

Олег Барна и Дмитрий Соломчук

13 мая 2021 года в прямом эфире ток-шоу "Политика без правил" на телеканале "ПравдаТУТ" подрались бывший народный депутат Украины Олег Барна и действующий парламентарий из фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук. Потасовка произошла при обсуждении земельной реформы в Украине.

"Евросоюз нам навязал рынок земли. И мы проголосовали. Эту землю в Прибалтике выкупили немцы и шведы. И теперь их фермер летит…" – начал говорить Барна, но его перебивал Соломчук, настаивая, что "у латвийцев совсем другой закон был, у прибалтов совсем другой закон был". Барна ему ответил: "Не веди себя, как быдло зеленое".

После политики обменялись еще несколькими репликами. Барна подошел к сидевшему рядом Соломчуку и нанес ему несколько ударов в лицо. Началась драка, Соломчук отбивался от Барны ногами. Ведущий попытался разнять дерущихся, то же самое попытались сделать гости и технические работники студии.

Когда драка закончилась, ведущая попросила одного из гостей поменяться местами с Барной. В студию позвали гримеров, но Соломчук отказался от дальнейшего участия в программе и вышел из кадра. Судя по видео, на лице у представителя "Слуги народа" остался большой кровоподтек под глазом.

ВИДЕО

Видео: ПравдаТУТ / YouTube

Гео Лерос и Александр Юрченко

5 ноября 2020 года внефракционный нардеп, которого НАБУ подозревает в получении взятки, Александр Юрченко написал в Facebook, что в Верховной Раде на него напал другой внефракционный нардеп – Гео Лерос. Ранее оба парламентария входили во фракцию "Слуга народа", но были исключены из нее.

"Примерно в 11.30 на меня напал брехло и провокатор Гео Лерос. Вот так выглядит давление на народных депутатов в 2020 году. Драки, провокации, угрозы... Они пытаются уже устранить меня не только политически, но и физически. Завтра эта бешеная собака будет бросаться еще на кого-то", – написал Юрченко.

В этот же день с разницей в час опубликовал свой пост и Лерос. Он сообщил, что Юрченко набросился на него "с кулаками и ксенофобскими высказываниями".

"Когда преступников не сажают в тюрьму, а отпускают голосовать в Верховную Раду за интересы Офиса президента, мы получаем бандитское государство. Вчера с взяточника Юрченко, как с собаки, сняли браслет, сегодня эта бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями. Я не буду повторять сказанные им слова, потому что это неприятно для психики любого адекватного человека", – подчеркнул Лерос.

На видео, которое Лерос опубликовал чуть позже, Юрченко говорит, что Лерос напал на него сзади и бил ногами по голове. "Кто-то отрабатывает новый "кусочек пирога", – прокомментировал Лерос свой пост.

Нестор Шуфрич и Юрий Бутусов

18 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов назвал народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Нестора Шуфрича "российским клоуном".

Инцидент произошел в ходе обсуждения вопроса, нужно ли эвакуировать жителей подконтрольных украинским властям прифронтовых районов Донбасса, когда Шуфрич ответил утвердительно.

"Вот такой российский клоун. Его партия, все депутаты его фракции (в этот момент Шуфрич направился к выходу из студии. – "ГОРДОН") сбежали из Украины. Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин сбежал в Россию. Единственный, кто остался и сбегает сейчас из студии, – это Шуфрич. Я вам хочу сказать: они палец о палец не ударили, чтобы эвакуировать хоть одного человека с Донбасса, они сами свои задницы вынесли из Украины, и вся фракция ОПЗЖ сейчас сидит в Европе на своих виллах-домах", – заявил Бутусов.

Он считает, что "это то, как они относятся к нашей стране".

Позже Шуфрич вернулся в студию и в прямом эфире получил от Бутусова по лицу.

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