ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

МИД РФ назвал советское вторжение в Польшу в 1939 году "освободительным походом". В МИД Польши ответили, что это была агрессия

В МИД РФ заявили, что Польша в 1939 году "фактически перестала существовать как государство"
В МИД РФ заявили, что Польша в 1939 году "фактически перестала существовать как государство"
Фото: EPA

Министерство иностранных дел России назвало вторжение советских войск в Польшу в 1939 году "освободительным походом".

"17 сентября 1939 года Красная армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску", – утверждает российское ведомство в Twitter 17 сентября.

В МИД РФ также заявили, что "народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием".

К посту прикреплен ролик, в котором утверждается, что в ходе "похода" "были освобождены Западная Белоруссия и Западная Украина, оккупированные Польшей с 1920–1921 годов". Также авторы видео заявили, что "попытки ученых и СМИ стран Запада представить эту операцию как акт агрессии СССР разбиваются о реальные факты".

В видео утверждается, что СССР решил провести операцию якобы для того, чтобы не дать нацистским войскам выйти к Минску.

"Ранее СССР не раз предлагал Польше заключить соглашение о взаимной помощи в отражении германской агрессии. Польское руководство, однако, отказалось от совместных действий с Красной армией в противостоянии вермахту", – заявили в МИД РФ.

По утверждениям ведомства, "Варшава демонстрировала поддержку агрессивной политики нацистов, которая отвечала и ее экспансионным планам".

"К 17 сентября польская военно-политическая верхушка сбежала на территорию Румынии. Польша фактически перестала существовать как государство", – говорится в ролике.

Спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина в Twitter ответил на сообщение МИД РФ.

"Не было "освободительного похода", а была агрессия, совершенная совместно с нацистской Германией. Республика Польша не прекратила свое существование 17 сентября 1939 года. Жители занятых территорий вскоре стали жертвами преступлений, совершенных советским государством", – заявил он.

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны.

Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Теги: Россия, Польша, СССР, МИД России, МИД Польши, Вторая мировая война
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео
  Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео
  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами
  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами
"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы
"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показа фигуру в мини-платье
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показа фигуру в мини-платье
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
"Пушкин, мля", "Брат, ты красивый!" В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова
"Пушкин, мля", "Брат, ты красивый!" В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова
"Как он туда поместился?", "Вы хоть его достали?" Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына
"Как он туда поместился?", "Вы хоть его достали?" Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына
На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи" будут пускать только по справкам о вакцинации и тестам на коронавирус
На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи" будут пускать только по справкам о вакцинации и тестам на коронавирус
"Люблю сильно". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала брата
"Люблю сильно". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала брата
"Я сейчас один". Dzidzio рассказал, возможно ли примирение со Slavia
"Я сейчас один". Dzidzio рассказал, возможно ли примирение со Slavia
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
  Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS