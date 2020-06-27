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МИД Украины о заочном аресте Муждабаева: Использование Россией Интерпола для политических преследований – установленный факт

Россия объявила в международный розыск заместителя главреда телеканала ATR Айдера Муждабаева. Замглавы МИД Украины Евгений Енин выразил уверенность, что комиссия Интерпола "надлежащим образом оценит" информацию от РФ.

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Енин (на фото) прокомментировал российское дело против Муждабаева
Енин (на фото) прокомментировал российское дело против Муждабаева
Фото: rbc.ua

В истории с преследованием заместителя главного редактора крымскотатарского телеканала в Украине ATR Айдера Муждабаева Россия в очередной раз пытается использовать Интерпол в политических целях.

Такое мнение 26 июня в Facebook выразил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Использование Россией возможностей Интерпола для политических преследований – давно установленный факт. Этому посвящена отдельная резолюция Совета Европы от 26 апреля 2017 года: "В течение последних лет Интерпол и его система "красных сообщений" неправильно использовались некоторыми странами-членами в политических целях для подавления свободы высказывания и преследования политических оппонентов", – написал он.

Дипломат выразил уверенность, что "комиссия по контролю за файлами Интерпола предоставит надлежащую оценку кейсу Айдера Муждабаева".

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213471257455356&set=a.4237211428049&type=3

25 июня Муждабаева объявили в международный розыск, также ему заочно предъявили обвинения в призывах к террористической деятельности. Муждабаеву инкриминируют совершение публичных призывов (в интернете) к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, сказано в сообщении.

26 июня стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Муждабаева на два месяца. Согласно решению суда, мера пресечения будет исчисляться с момента экстрадиции из Украины или задержания в РФ.

Айдер Муждабаев – уроженец российского города Тамбов. С 2008-го по 2015 год занимал должность заместителя главного редактора газеты "Московский комсомолец". В июне 2015 года покинул Россию, переехав в Украину. В 2016-м журналист заявлял, что получил украинское гражданство. В комментарии "Украинской правде" он сказал, что отказался от гражданства РФ, но ответа из России не последовало.

Теги: Россия, МИД Украины, Интерпол, Айдер Муждабаев, экстрадиция, журналисты, резолюция, задержание, Евгений Енин
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