Сербский министр заявил о фальсификации истории сторонниками "украинских бандеровцев". В МИД Украины резко отреагировали

Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович заявил, что сторонники хорватских усташей, украинских бандеровцев и албанских баллистов пытаются переписать историю, чтоб выставить сербов и россиян агрессорами.

Посольство Украины в Белграде призвало министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича не фальсифицировать и не принижать роль украинского народа в борьбе с нацизмом. Об этом сообщает RTV.

В посольстве считают, что заявление Поповича представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательство над памятью более 8 млн граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны.

Во вторник, 23 июня, Попович заявил, что Сербия никогда не примет "позорных попыток переписать историю, цель которой состоит в том, чтобы представить сербов и русских людей, которые являются жертвами нацистской агрессии, в качестве агрессоров, а нацистских преступников и завоевателей в качестве жертв".

В частности он обвинил в фальсификации истории тех, кто "встал на сторону нацистов во Второй мировой войне – хорватских усташей, украинских бандеровцев и албанских баллистов и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, ослабленными и разорванными на части".