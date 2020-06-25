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Сербский министр заявил о фальсификации истории сторонниками "украинских бандеровцев". В МИД Украины резко отреагировали

Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович заявил, что сторонники хорватских усташей, украинских бандеровцев и албанских баллистов пытаются переписать историю, чтоб выставить сербов и россиян агрессорами.

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В украинском посольстве назвали слова Поповича вмешательством во внутренние дела Украины
В украинском посольстве назвали слова Поповича вмешательством во внутренние дела Украины
Фото: Ненад Поповић - Nenad Popovic / Facebook

Посольство Украины в Белграде призвало министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича не фальсифицировать и не принижать роль украинского народа в борьбе с нацизмом. Об этом сообщает RTV.

В посольстве считают, что заявление Поповича представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательство над памятью более 8 млн граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны.

Во вторник, 23 июня, Попович заявил, что Сербия никогда не примет "позорных попыток переписать историю, цель которой состоит в том, чтобы представить сербов и русских людей, которые являются жертвами нацистской агрессии, в качестве агрессоров, а нацистских преступников и завоевателей в качестве жертв".

В частности он обвинил в фальсификации истории тех, кто "встал на сторону нацистов во Второй мировой войне – хорватских усташей, украинских бандеровцев и албанских баллистов и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, ослабленными и разорванными на части".

Теги: Россия, Украина, Сербия, Вторая мировая война
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