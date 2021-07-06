МИД Украины приветствует принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ срочной резолюции по Крыму и Донбассу

МИД Украины: Принятие резолюции ПА ОБСЕ еще раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины Фото: depositphotos.com

В ведомстве напомнили, что резолюцию инициировала украинская делегация.

"Принятие этой резолюции еще раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины. Наращивание военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности. ПА ОБСЕ призвала Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма, вывести свои войска, оружие, военную технику с оккупированного полуострова, прекратить постоянные кампании по призыву", – говорится в сообщении.

Кроме того, ассамблея призвала Россию снять все ограничения свободы судоходства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

"Это важный вклад в международные усилия по преодолению кризиса европейской безопасности, который вызвала вооруженная агрессия России против Украины. Документ способствует выполнению предыдущих резолюций ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.