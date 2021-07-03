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Представителей Беларуси не пустили в Австрию на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Им не дали визы

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Евросоюз ввел несколько санкционных пакетов против властей Беларуси
Евросоюз ввел несколько санкционных пакетов против властей Беларуси
Фото: ЕРА

Белорусскую делегацию не пустили на летнюю сессию Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Вену. Об этом сообщил журналистам 2 июля глава постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, пишет БЕЛТА.

Делегация должна была представить в ПА ОБСЕ позицию Беларуси по актуальным вопросам повестки дня. Но 1 июля они получили информацию об отказе в оформлении визы, уточнил чиновник.

По его словам, посольство Австрии в Беларуси не выдает визы. Диппредставительство предложило обратиться в латвийское консульство в Витебске. Но там делегаты тоже получили отказ. В Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд, объяснил Савиных.

Он заявил, что делегаты от Беларуси собирались поднять на сессии вопрос "о вовлеченности спецслужб ряда государств, в том числе Польши, в операцию по захвату власти в стране через сценарий "цветной революции".

Контекст:

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале этого года санкции против "граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии", ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщал, что министры Евросоюза утвердили решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 людей и восьми юридических лиц. Среди них, по его словам, есть бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

По данным "Радыё Свабода", под санкции также попали БелАЗ, МАЗ, "Новая нефтяная компания", а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова, бизнесмены Алексей Олексин и Александр Зайцев, министр обороны Виктор Хренин и другие.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси. Новые санкции, в частности, включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС. Помимо этого, Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты по всем существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе Беларуси. В ЕС уточнили, что в общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси.

Лукашенко 24 июня заявил, что введенные странами Запада санкции против Беларуси свидетельствуют о "бессилии" этих государств. В МИД республики обещали ответные меры ЕС.

Теги: Беларусь, Латвия, Польша, ОБСЕ, Австрия, спецслужбы, визы, Витебск
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