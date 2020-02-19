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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Миллиардер Буткевич: Мы занялись ураном и редкоземельными металлами. Это может принести гораздо больше денег, чем АТБ

Украинский бизнесмен Геннадий Буткевич в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что мечтает строить ядерные реакторы в Украине.

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Буткевич: Ученые, которые открывали месторождения, находили запасы при СССР, шепотом с нами разговаривают до сих пор
Буткевич: Ученые, которые открывали месторождения, находили запасы при СССР, шепотом с нами разговаривают до сих пор
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Совладелец "АТБ-Маркет", украинский миллиардер Геннадий Буткевич заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону, что вкладывает деньги в разработку месторождений бериллия, графита, циркония, титана, а также урана.

"Разрешение на разведку месторождения урана мы получали три года. Сейчас я вкладываю деньги в разведку", – сообщил он.

По мнению Буткевича, энергетические проекты могут принести "гораздо больше" денег, чем сеть магазинов АТБ.

"Мы будем делать так, чтобы экология не страдала. Мы будем покупать новое оборудование, мы будем работать с инвесторами. Если бериллий, то только с американцами. Это эксклюзивный редкоземельный металл. С ним по технологиям работают четыре страны в мире: Соединенные Штаты Америки в основном, а также Россия, Китай и Казахстан. Сплавы с бериллием – это суперсплавы, легкие и прочные", – рассказал он.

"Минералом будущего" в мире считают графит, месторождения которого также есть в Украине, добавил бизнесмен.

В СССР многие геологические изыскания были засекречены по инициативе ЦК КПСС, отметил он.

"Когда мы купили месторождение бериллия в Житомирской области, оно было засекречено. Засекречено еще при Советском Союзе. Мы нашли работников и ученых, которые открывали эти месторождения, находили запасы. Так они шепотом с нами разговаривают до сих пор", – поделился с Гордоном Буткевич.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

В июле 2019 года Буткевич, который является соучредителем компании "Атомные энергетические системы Украины", отмечал, что согласно данным геологоразведки, в Украине подтвержденные запасы урана составляют 270 тыс. тонн, а ресурсная база – порядка 560 тыс. тонн.

Теги: Украина, экология, геология, Геннадий Буткевич
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