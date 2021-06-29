Министр Чернышов провалил испытание властью, пролоббировав награждение своего отца орденом – политолог

Голобуцкий: Очевидно, что если сегодня Чернышов выбил награду для отца, то в должности премьера он, скорее всего, не сможет противостоять кумовству Фото: comments.ua

Он считает, что Михаил Чернышов не случайно оказался в списке на эту награду в указе президента, приуроченном ко Дню Конституции.

"Дело не столько в ордене. Напрягает то, с каким цинизмом чиновник извлекает выгоду для себя и своих родственников, используя служебное положение", – написал политолог.

Голобуцкий добавил, что масштабы злоупотреблений со стороны Чернышова могут вырасти, если чиновник получит пост премьер-министра, который ему якобы прочат СМИ.

"Ведь очевидно, что если сегодня Чернышов выбил награду для отца, то в должности премьера он, скорее всего, не сможет противостоять кумовству и организации распила и дерибана украинского бюджета. Словом, эта история с орденом четко показала двойное дно Чернышова. Он не прошел испытание властью", – подчеркнул эксперт.