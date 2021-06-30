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Минздрав не занимается коррупционными проблемами в системе обращения лекарств – Союз потребителей медицинских услуг

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Утверждения Минздрава об эффективности и безопасности всех лекарств, зарегистрированных в Украине, не соответствуют действительности, считают в организации
Утверждения Минздрава об эффективности и безопасности всех лекарств, зарегистрированных в Украине, не соответствуют действительности, считают в организации
Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Украины и его глава Виктор Ляшко не решают проблему с обращением в Украине гомеопатии и иммуномодуляторов, написал в блоге на сайте "Корреспондент" председатель правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко.

Эксперт рассказал, что предложил Ляшко сразу после его назначения министром обсудить борьбу с коррупцией в этой сфере, но в ответ получил отписку за подписью директора фармацевтического директората Александра Комариды. Онищенко опубликовал в блоге это письмо.

Он отметил, что принятый в 2018 году закон, который должен был обеспечить свободный доступ к информации о результатах исследований лекарств, не выполняется из-за подзаконных актов и в итоге касается только лекарств, зарегистрированных после октября 2018 года.

"Даже в таком изнасилованном виде закон не выполняется в течение трех лет. Но и без ознакомления с выводами исследований можно легко доказать, что утверждения Минздрава об эффективности и безопасности всех лекарств, зарегистрированных в Украине, не соответствуют действительности", – отметил Онищенко.

Лоббировали такой подход к информации о препаратах члены Ассоциации производителей лекарств Украины – "Фармак", "Борщаговский ХФЗ", "Интерхим", "Юрия-Фарм", "Индар" и "Сперко Украина", утверждает автор блога. Эти компании в том числе производят иммунотропные препараты. Онищенко убежден, что такие лекарства нельзя продавать без рецепта и использовать без наблюдения врача.

"К безрецептурным индукторам интерферона принадлежит также тиролон, который имеет эмбриотоксическое действие и противопоказан при беременности. За границей препараты тилорона противопоказаны детям до 18 лет. Однако "Амиксин ИС" ("Интерхим") в Украине показан для лечения гриппа и ОРВИ без ограничений у взрослых и детей с семи лет. Безрецептурные индукторы интерферона на основе энисамиума йодида – "Амизон", "Амизончик", "Амизон МАКС" ("Фармак", Украина) – в странах с развитой медициной и регуляторной системой вообще не считают лекарством. В авторитетных научных изданиях отсутствуют публикации, доказывающие эффективность и безопасность молекулы. В утвержденном Минздравом Украины протоколе медицинской помощи "Грипп" указано: "На сегодняшний день существует немного лекарственных средств с доказанной противовирусной эффективностью в отношении вирусов гриппа. Это "Занамивир" и "Озельтамивир". Однако, по данным аналитической системы PharmXplorer, только в течение 2020 года украинцам продано 9,3 млн упаковок приведенных здесь индукторов интерферона на сумму 1,4 млрд грн", – написал он.

Глава организации подчеркнул, что иммуномодуляторы вместо лечения могут нанести непоправимый вред здоровью и Академия медицинских наук Украины официальным письмом подтверждала, что выступает против безрецептурной продажи и рекламы противовирусных и иммунотропных препаратов.

"Не удивляет, что Минздрав пытается изменить уголовную ответственность за нарушение порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств на административную. Проекты изменений в кодексы уже направлены на согласование министерствам и ведомствам. В случае их принятия контрольно-разрешительная система может окончательно потерять тормоза", – заявил он.

По поводу гомеопатии Онищенко написал, что ученые отмечают отсутствие эффективности гомеопатии и в развитых странах есть документы, регламентирующие их выпуск без указания лечебных свойств.

"Одно дело – отпускать без рецепта таблетки со следами растертого розмарина, кардинально другое – потакать вмешательству в иммунную систему взрослых и детей иммунотоксичными ксенобиотиками химического синтеза без профессионального назначения и контроля", – отметил эксперт.

Онищенко считает, что Минздрав должен привести подзаконные акты в соответствие с законом Украины "О лекарственных средствах", в том числе – подготовить приказ об утверждении форм отчетов о доклинических исследованиях и отчетов о клинических испытаниях лекарственных средств, а также изменить порядок проведения экспертизы регистрационных материалов на лекарственные средства, обеспечить свободный доступ ко всем результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств.

Теги: Министерство здравоохранения, медицина, коррупция, здоровье, лекарства, экспертиза, лечение, закон, фармацевтика, здравоохранение, Виктор Ляшко
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