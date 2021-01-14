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"Мутил бабки на всем, на танках. Тварына еб...ная". Военный обматерил Порошенко в аэропорту Амстердама

Пятый президент Украины Петр Порошенко с женой и детьми провели новогодние праздники в Эквадоре. Во время пересадки в Амстердаме военный заявил пятому президенту, что он "должен быть в госпитале военном и раненых умывать, а не ездить по островам" и обматерил его.

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Порошенко был президентом Украины в 2014 2019 годах.
Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах.
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Во время пересадки в аэропорту Амстердама военный обматерил пятого президента Украины Петра Порошенко, который, с семьей вероятно, летел на отдых, перед Новым годом в Эквадор. Видео опубликовано 13 января на YouTube-канале "Телеканал КРТ".

"Тебе не кажется, что ты должен быть в госпитале военном и раненых умывать, а не ездить по островам? Ты Вася, который мутил бабки на всем, на танках... Тебе не стыдно? Ты тварына еб...ная, Порошенко", – кричал пассажир самолета.

Порошенко заявил, что его собеседник повторяет месседжи российской пропаганды. 

В разговор вмешивалась супруга Порошенко возмутившись, что военный говорит на русском языке.

ВИДЕО
Видео: Телеканал КРТ / YouTube

"Карточный Офис" 13 января опубликовал два видео, на первом из которых мужчина, которого представили как "национал-патриота Максима Яроша из полка "Азов".

До стычки в аэропорту, военный на борту самолета задал Порошенко вопрос, почему бывший президент предпочел казацкому отдыху отдых на островах.

Порошенко ответил: "до свидания", Марина Порошенко спросила "зачем вы снимаете?". После этого военный пошел дальше по салону самолета.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. На выборах 2019 года он потерпел поражение. Во втором туре его поддержали 24,45% избирателей, 73,22% – отдали свои голоса за нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Сейчас Порошенко является народным депутатом, членом фракции "Европейская солидарность". 

Порошенко входит в список самых богатых украинцев. По версии украинского Forbes, с $1,4 млрд активов он занимает третье место в рейтинге. 

Теги: Петр Порошенко, Украина, Амстердам, самолет, аэропорт, военные, Эквадор, госпиталь, отдых, пассажиры
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