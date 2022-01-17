На военных грузовиках "КрАЗ" начала зарабатывать семья нардепа от "Слуги народа". Его жена играла в КВН с Зеленским – СМИ

Завитневич (на фото) знаком с Зеленским еще с 90-х годов Фото: Олександр Завітневич / Facebook

Вторым совладельцем завода является Георгий Козенко из Кривого Рога, 10 лет назад он был директором "АрселорМиттал Кривой Рог".

Какую часть стоимости КрАЗа составляет литье от завода Завитневича, пока неизвестно.

"Мосты, подвеска, рама – это все собственного производства ["АвтоКрАЗ"], литейную продукцию мы получаем: часть из Харькова, часть из Смелы для производства именно тяжелых узлов. Автомобиль 63221 находится в процессе сборки. Оригинальность этого автомобиля в том, что на нем применен двигатель Cummins, вся тормозная система – Полтавского автоагрегатного завода (принадлежит "АвтоКрАЗ"), вся система охлаждения – от Сумского авторемонтного завода", – отметил начальник экспериментального цеха "АвтоКрАЗа".

В 2021 году КрАЗ провалил заказы Министерства обороны для Вооруженных сил Украины. За это Завитневич критиковал завод, отмечал "Мілітарний".

Однако после той критики на заводе "АвтоКрАЗ" заявили о портфеле заказов на 2022 год в количестве 1000 грузовиков, о чем сообщал портал Army Recognition. В него входят грузовые автомобили, заказанные Департаментом обороны США в рамках трехлетнего контракта.

Завитневич знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским с 90-х годов. Его жена Наталья, владеющая "Смелянским заводом", была одноклассницей Зеленского и играла с ним в одной команде КВН. Об этом нардеп рассказал в 2019 году в интервью "BBC News Україна".