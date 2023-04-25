НАБУ проводит следственные действия в департаменте регионального развития Житомирской ОВА – СМИ

Глава Житомирской ОВА Бунечко распоряжением от 14 марта создал рабочую группу по проведению анализа финансовой дисциплины департамента регионального развития по осуществлению эксплуатационного содержания дорог, отметили СМИ Фото: wikimapia.org (иллюстративное)

Об этом сообщается в Telegram ОВА.

"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской ОВА, – сказано в сообщении. – Областная военная администрация со своей стороны максимально сотрудничает с НАБУ, предоставляет необходимые документы и информацию".

Житомир.info проинформировало, что следственные действия НАБУ касаются тендеров, которые проводит департамент регионального развития ОВА, возглавляемый Инной Хоменко.

Как указывает СМИ, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко распоряжением от 14 марта создал рабочую группу по проведению анализа финансовой дисциплины департамента регионального развития по осуществлению эксплуатационного содержания дорог.

Накануне, 24 апреля, Житомир посетил президент Владимир Зеленский.