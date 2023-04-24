Зеленский обсудил с премьером Эстонии решения, которые "до сих пор на реализации" других партнеров Украины в ЕС

"Переговоры, подписание совместной декларации. Я благодарен госпоже премьер-министру и всему народу Эстонии за четкую и неизменную поддержку нашего движения в Европейский союз, в НАТО – соответствующие пункты относительно Альянса есть в декларации", – сказал он.

По словам украинского президента, в разговоре с эстонским премьером "больше всего внимания уделили оборонным вопросам, и это понятно".

"Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Это касается и пушек для нашей артиллерии, и снарядов, и оружия для наших зенитчиков… Много аспектов", – объяснил Зеленский.

Он отметил, что "обсудили и решения по оружию и амуниции, которые до сих пор на реализации других наших партнеров в Евросоюзе".

"[Это] тот случай, когда от скорости поставок, от выполнения уже принятых решений напрямую зависит жизнь людей. Я благодарю Эстонию за готовность содействовать в соответствующей коммуникации с другими партнерами", – подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что переговоры с Каллас прошли в Житомире не случайно.

"Именно в Житомирской области реализован проект восстановления, который дает Эстонии первенство – первенство в том, как быстро реализуется то, о чем договорились. В городе Овруче Житомирской области до 1 июня должно завершиться восстановление детского сада – с помощью Эстонии. Этот проект будет дополнительно расширен. Есть и другие проекты по восстановлению – уверен, все реализуем", – считает он.

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