Зеленский обсудил с премьером Эстонии решения, которые "до сих пор на реализации" других партнеров Украины в ЕС

"Переговоры, подписание совместной декларации. Я благодарен госпоже премьер-министру и всему народу Эстонии за четкую и неизменную поддержку нашего движения в Европейский союз, в НАТО – соответствующие пункты относительно Альянса есть в декларации", – сказал он.
По словам украинского президента, в разговоре с эстонским премьером "больше всего внимания уделили оборонным вопросам, и это понятно".
"Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Это касается и пушек для нашей артиллерии, и снарядов, и оружия для наших зенитчиков… Много аспектов", – объяснил Зеленский.
Он отметил, что "обсудили и решения по оружию и амуниции, которые до сих пор на реализации других наших партнеров в Евросоюзе".
"[Это] тот случай, когда от скорости поставок, от выполнения уже принятых решений напрямую зависит жизнь людей. Я благодарю Эстонию за готовность содействовать в соответствующей коммуникации с другими партнерами", – подчеркнул президент.
Зеленский рассказал, что переговоры с Каллас прошли в Житомире не случайно.
"Именно в Житомирской области реализован проект восстановления, который дает Эстонии первенство – первенство в том, как быстро реализуется то, о чем договорились. В городе Овруче Житомирской области до 1 июня должно завершиться восстановление детского сада – с помощью Эстонии. Этот проект будет дополнительно расширен. Есть и другие проекты по восстановлению – уверен, все реализуем", – считает он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против страны-агрессора РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.
Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, сообщало эстонское минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.
В январе 2023 года Эстония заявила, что передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".
20 апреля правительство Эстонии поддержало решение министра обороны Эстонии Ханно Певкура передать Украине артснаряды калибра 155 мм.
21 апреля министерства обороны Украины и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве.