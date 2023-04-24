ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Зеленский обсудил с премьером Эстонии решения, которые "до сих пор на реализации" других партнеров Украины в ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Встреча Зеленского и Каллас произошла в Житомире
Встреча Зеленского и Каллас произошла в Житомире
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что "фактически весь день" провел в Житомире, где, в частности, встречался с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Переговоры, подписание совместной декларации. Я благодарен госпоже премьер-министру и всему народу Эстонии за четкую и неизменную поддержку нашего движения в Европейский союз, в НАТО – соответствующие пункты относительно Альянса есть в декларации", – сказал он.

По словам украинского президента, в разговоре с эстонским премьером "больше всего внимания уделили оборонным вопросам, и это понятно".

"Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Это касается и пушек для нашей артиллерии, и снарядов, и оружия для наших зенитчиков… Много аспектов", – объяснил Зеленский.

Он отметил, что "обсудили и решения по оружию и амуниции, которые до сих пор на реализации других наших партнеров в Евросоюзе".

"[Это] тот случай, когда от скорости поставок, от выполнения уже принятых решений напрямую зависит жизнь людей. Я благодарю Эстонию за готовность содействовать в соответствующей коммуникации с другими партнерами", – подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что переговоры с Каллас прошли в Житомире не случайно.

"Именно в Житомирской области реализован проект восстановления, который дает Эстонии первенство – первенство в том, как быстро реализуется то, о чем договорились. В городе Овруче Житомирской области до 1 июня должно завершиться восстановление детского сада – с помощью Эстонии. Этот проект будет дополнительно расширен. Есть и другие проекты по восстановлению – уверен, все реализуем", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против страны-агрессора РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, сообщало эстонское минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

В январе 2023 года Эстония заявила, что передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

20 апреля правительство Эстонии поддержало решение министра обороны Эстонии Ханно Певкура передать Украине артснаряды калибра 155 мм.

21 апреля министерства обороны Украины и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Эстония, Житомир, война, переговоры, военная помощь, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Кая Каллас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль забросила ногу на ногу, позируя в халате
Тина Кароль забросила ногу на ногу, позируя в халате
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе
Галина ГРИШИНА
Группа "Антитіла" исполнила "Фортецю Бахмут" в Париже. Видео
Группа "Антитіла" исполнила "Фортецю Бахмут" в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини
56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини
Галина ГРИШИНА
"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации
"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер
27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер
Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон
Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон
Галина ГРИШИНА
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля
Галина ГРИШИНА
Мастер маникюра пошагово показала, как нарисовать цветы на ногтях. Видео
Мастер маникюра пошагово показала, как нарисовать цветы на ногтях. Видео
Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ
Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ
Галина ГРИШИНА
Белодед позировала в платье с высоким разрезом
Белодед позировала в платье с высоким разрезом
Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли
Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в конце приготовления, и привычные продукты "раскроются по-новому". Кулинарный лайфхак
Добавьте это в конце приготовления, и привычные продукты "раскроются по-новому". Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Ефросинина надела трендовый костюм от украинского бренда за 7,3 тыс. грн
Ефросинина надела трендовый костюм от украинского бренда за 7,3 тыс. грн
"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"
"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"
Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали
Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (210319)
2
Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка (80632)
3
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (44232)
4
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит (43661)
5
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (32435)
6
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (23757)
7
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта" (21049)
8
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми (20777)
 
 
 
 