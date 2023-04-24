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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина освободила из плена 2238 украинцев, 140 из которых – гражданские лица – Зеленский

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Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно работает над освобождением всех военнослужащих и мирных граждан, которые до сих пор находятся в неволе
Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно работает над освобождением всех военнослужащих и мирных граждан, которые до сих пор находятся в неволе
Фото: president.gov.ua

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ Украина освободила из плена 2238 украинцев. Об этом 24 апреля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Житомире заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

По его словам, в числе освобожденных 140 гражданских лиц.

Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно работает над освобождением всех военнослужащих и мирных граждан, которые до сих пор находятся в неволе. А Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии РФ функционирует в круглосуточном режиме.

"Работаем над освобождением как военных, так и гражданских. Конечно, пытки происходят, прежде всего в отношении героев нашего государства, тех, кто защищал [Украину]. Мы работаем постоянно и будем продолжать это делать", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

Последний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 16 апреля, было освобождено 130 украинских защитников.

86% возвращенных украинских военнопленных заявили о прямых физических пытках со стороны россиян, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кроме военных РФ удерживает "просто безумное" количество гражданских украинцев, отметили в Офисе омбудсмена Украины.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, обмен пленными
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