Украина освободила из плена 2238 украинцев, 140 из которых – гражданские лица – Зеленский

По его словам, в числе освобожденных 140 гражданских лиц.
Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно работает над освобождением всех военнослужащих и мирных граждан, которые до сих пор находятся в неволе. А Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии РФ функционирует в круглосуточном режиме.
"Работаем над освобождением как военных, так и гражданских. Конечно, пытки происходят, прежде всего в отношении героев нашего государства, тех, кто защищал [Украину]. Мы работаем постоянно и будем продолжать это делать", – резюмировал Зеленский.
Последний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 16 апреля, было освобождено 130 украинских защитников.
86% возвращенных украинских военнопленных заявили о прямых физических пытках со стороны россиян, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Кроме военных РФ удерживает "просто безумное" количество гражданских украинцев, отметили в Офисе омбудсмена Украины.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".