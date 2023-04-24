Украина освободила из плена 2238 украинцев, 140 из которых – гражданские лица – Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно работает над освобождением всех военнослужащих и мирных граждан, которые до сих пор находятся в неволе Фото: president.gov.ua

По его словам, в числе освобожденных 140 гражданских лиц.

Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно работает над освобождением всех военнослужащих и мирных граждан, которые до сих пор находятся в неволе. А Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии РФ функционирует в круглосуточном режиме.

"Работаем над освобождением как военных, так и гражданских. Конечно, пытки происходят, прежде всего в отношении героев нашего государства, тех, кто защищал [Украину]. Мы работаем постоянно и будем продолжать это делать", – резюмировал Зеленский.