Количество гражданских украинцев, которых удерживает РФ, просто безумное – омбудсмен

Об этом в интервью "Украинской правде", опубликованном в YouTube СМИ 17 апреля, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Если мы запрашиваем большие обмены наших военнопленных, нам [россияне] начинают предлагать гражданских. И говорят: "Вы же гражданских хотите забрать?" Мы говорим: "Да". "Пожалуйста, меняем". Как только мы согласимся на один обмен, где мы со своей стороны вернем военнопленных и забудем соглашаться забирать гражданских, то таким образом мы уже нарушаем в том числе Международное гуманитарное право. Мы на это точно не пойдем, ищем другой вариант, – сказал Лубинец. – Общее количество гражданских заложников, которых сейчас удерживает РФ, просто безумное".
Омбудсмен Украины отметил, что может назвать только количество официально обратившихся к нему из числа родственников гражданских заложников, кого удерживает РФ.
"Эта цифра более – 20 тыс. То есть это просто невероятное количество граждан Украины, которых РФ безосновательно задерживала и задерживает на временно оккупированной территории", – подчеркнул Лубинец.
Так, только из числа жителей Киевской области, относительно недолго находившейся под оккупацией, РФ, по данным Офиса омбудсмена, забрала около 800 гражданских, резюмировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
С начала полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, Украина освободила из российского плена 2105 украинцев, сообщил 10 апреля Лубинец. Он отметил, что есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену, но раскрывать это количество нельзя.
16 апреля состоялся очередной обмен, было освобождено 130 украинских защитников.
В украинской разведке сообщали в конце февраля, что Россия удерживает в плену около 40% гражданских. По данным ГУР Минобороны на 2 марта, за год Украины вернула 135 гражданских.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".