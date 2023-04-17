Количество гражданских украинцев, которых удерживает РФ, просто безумное – омбудсмен

Об этом в интервью "Украинской правде", опубликованном в YouTube СМИ 17 апреля, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Если мы запрашиваем большие обмены наших военнопленных, нам [россияне] начинают предлагать гражданских. И говорят: "Вы же гражданских хотите забрать?" Мы говорим: "Да". "Пожалуйста, меняем". Как только мы согласимся на один обмен, где мы со своей стороны вернем военнопленных и забудем соглашаться забирать гражданских, то таким образом мы уже нарушаем в том числе Международное гуманитарное право. Мы на это точно не пойдем, ищем другой вариант, – сказал Лубинец. – Общее количество гражданских заложников, которых сейчас удерживает РФ, просто безумное".

Омбудсмен Украины отметил, что может назвать только количество официально обратившихся к нему из числа родственников гражданских заложников, кого удерживает РФ.

"Эта цифра более – 20 тыс. То есть это просто невероятное количество граждан Украины, которых РФ безосновательно задерживала и задерживает на временно оккупированной территории", – подчеркнул Лубинец.

Так, только из числа жителей Киевской области, относительно недолго находившейся под оккупацией, РФ, по данным Офиса омбудсмена, забрала около 800 гражданских, резюмировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.