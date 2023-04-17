86% возвращенных украинских военнопленных заявили о прямых физических пытках со стороны россиян – омбудсмен

Об этом в интервью "Украинской правде", опубликованном в YouTube СМИ 17 апреля, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Мы по каждому возвращенному военнослужащему открываем свои производства, фиксируем факты, которые… подтверждают ненадлежащее обращение с военнопленными. Что касается пыток: могу сказать, что, по нашим данным, 86% тех, кто вернулся из плена, прямо заявили о прямых физических пытках. Это, кстати, установили не только мы, но и международная миссия по правам человека Организации Объединенных Наций, у них примерно такие же цифры", – сказал омбудсмен.
По словам Лубинца, Украина фиксирует и накапливает информацию о пытках, в том числе для Международного уголовного суда.
С начала полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, Украина освободила из российского плена 2105 украинцев, сообщил 10 апреля Лубинец. Он отметил, что есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену, но раскрывать это количество нельзя.
16 апреля состоялся очередной обмен, было освобождено 130 украинских защитников.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали бывшего нардепа от ныне запрещенной партии ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".