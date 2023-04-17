86% возвращенных украинских военнопленных заявили о прямых физических пытках со стороны россиян – омбудсмен

Об этом в интервью "Украинской правде", опубликованном в YouTube СМИ 17 апреля, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мы по каждому возвращенному военнослужащему открываем свои производства, фиксируем факты, которые… подтверждают ненадлежащее обращение с военнопленными. Что касается пыток: могу сказать, что, по нашим данным, 86% тех, кто вернулся из плена, прямо заявили о прямых физических пытках. Это, кстати, установили не только мы, но и международная миссия по правам человека Организации Объединенных Наций, у них примерно такие же цифры", – сказал омбудсмен.

По словам Лубинца, Украина фиксирует и накапливает информацию о пытках, в том числе для Международного уголовного суда.