РФ не хочет возвращения домой собственных граждан – Лубинец

По его словам, таким образом РФ демонстрирует, как "ценит и беспокоится" о коллаборантах с временно оккупированных территорий Украины, но совсем не заботится о возвращении граждан собственной страны, не меняя россиян, которых Украина готова отдать.

"Вот несколько фамилий людей, которых не ждут в своей стране: Будка Игорь Алексеевич, Елетин Денис Александрович, Олейников Александр Алексеевич и Таксюр Яков Ильич. Россия решила их судьбу самостоятельно – собственные граждане ей неинтересны и она не стремится вернуть их домой", – написал омбудсмен.

Он призвал родителей и родственников оккупантов, которые находятся в Украине, обращаться в офис уполномоченного для возвращения своих близких.