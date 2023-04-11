РФ не хочет возвращения домой собственных граждан – Лубинец

По его словам, таким образом РФ демонстрирует, как "ценит и беспокоится" о коллаборантах с временно оккупированных территорий Украины, но совсем не заботится о возвращении граждан собственной страны, не меняя россиян, которых Украина готова отдать.
"Вот несколько фамилий людей, которых не ждут в своей стране: Будка Игорь Алексеевич, Елетин Денис Александрович, Олейников Александр Алексеевич и Таксюр Яков Ильич. Россия решила их судьбу самостоятельно – собственные граждане ей неинтересны и она не стремится вернуть их домой", – написал омбудсмен.
Он призвал родителей и родственников оккупантов, которые находятся в Украине, обращаться в офис уполномоченного для возвращения своих близких.
С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2105 украинцев, сообщил 10 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона. Он также отметил, что у властей есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену у России, но раскрывать это количество нельзя.
Последний обмен состоялся 10 апреля, было освобождено 100 украинских военных.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".