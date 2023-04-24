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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Угрозы со стороны Беларуси на сегодняшний день нет

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Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси
Фото: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine / Facebook

На данный момент Вооруженные силы Украины не видят угрозы вторжения оккупантов со стороны Беларуси. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 апреля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Житомире, видео которой в Facebook опубликовал Офис президента.

"Я считаю, что на сегодня – именно на сегодня, согласно всем имеющимся у меня данным, – угрозы в этом направлении нет", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что на заседаниях ставки верховного главнокомандующего периодически рассматриваются вопросы обороны в различных регионах Украины, однако они не подлежат детальной огласке.

"Это очень важно для нас. Мы публично не очень коммуницируем по этому поводу, потому что я считаю, что мы не должны готовить нашего врага, где бы и на территории какого государства он ни был", – подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/245071471426553/

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Считающий себя президентом республики Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Беларусь, Эстония, военные, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Кая Каллас
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