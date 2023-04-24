Зеленский: Угрозы со стороны Беларуси на сегодняшний день нет

"Я считаю, что на сегодня – именно на сегодня, согласно всем имеющимся у меня данным, – угрозы в этом направлении нет", – сказал Зеленский.
Он также отметил, что на заседаниях ставки верховного главнокомандующего периодически рассматриваются вопросы обороны в различных регионах Украины, однако они не подлежат детальной огласке.
"Это очень важно для нас. Мы публично не очень коммуницируем по этому поводу, потому что я считаю, что мы не должны готовить нашего врага, где бы и на территории какого государства он ни был", – подчеркнул президент.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Считающий себя президентом республики Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.