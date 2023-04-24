Зеленский: Угрозы со стороны Беларуси на сегодняшний день нет

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси Фото: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Я считаю, что на сегодня – именно на сегодня, согласно всем имеющимся у меня данным, – угрозы в этом направлении нет", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что на заседаниях ставки верховного главнокомандующего периодически рассматриваются вопросы обороны в различных регионах Украины, однако они не подлежат детальной огласке.

"Это очень важно для нас. Мы публично не очень коммуницируем по этому поводу, потому что я считаю, что мы не должны готовить нашего врага, где бы и на территории какого государства он ни был", – подчеркнул президент.