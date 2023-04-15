Зеленский утвердил санкции СНБО против физлиц и юрлиц из РФ и Беларуси, в том числе спортсменов и дочери Шойгу

Зеленский подписал решения, принятые в тот же день на СНБО Фото: Офіс Президента України / Facebook

Оба решения СНБО принял 15 апреля.

Указ президента №227/2023 касается 254-х юридических лиц и 351-го физического лица из страны-оккупанта России, санкции вводятся на 10 лет.

Указ Зеленского №228/2023 вводит санкции СНБО на 10 лет в отношении 87 физических лиц из Беларуси и РФ.

В новый санкционный список попали в том числе спортсмены. Например, призер Олимпийских игр в прыжках в высоту Максим Недосеков из Беларуси и российская теннисистка Яна Сизикова.

Также санкции введены в отношении родственников топ-чиновников РФ, в том числе Ксении Шойгу, дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу.