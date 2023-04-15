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Зеленский утвердил санкции СНБО против физлиц и юрлиц из РФ и Беларуси, в том числе спортсменов и дочери Шойгу

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Зеленский подписал решения, принятые в тот же день на СНБО
Зеленский подписал решения, принятые в тот же день на СНБО
Фото: Офіс Президента України / Facebook

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Документы размещены на сайте президента.

Оба решения СНБО принял 15 апреля.

Указ президента №227/2023 касается 254-х юридических лиц и 351-го физического лица из страны-оккупанта России, санкции вводятся на 10 лет.

Указ Зеленского №228/2023 вводит санкции СНБО на 10 лет в отношении 87 физических лиц из Беларуси и РФ.

В новый санкционный список попали в том числе спортсмены. Например, призер Олимпийских игр в прыжках в высоту Максим Недосеков из Беларуси и российская теннисистка Яна Сизикова.

Также санкции введены в отношении родственников топ-чиновников РФ, в том числе Ксении Шойгу, дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Контекст:

Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией.

В частности, 1 апреля глава государства подписал два указа – против в общей сложности 273 физлиц и 225 юридических.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, спорт, Беларусь, санкции, СНБО, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, документы, спортсмены, президент
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