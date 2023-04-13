На территории Беларуси сейчас находятся 24 самолета и вертолета РФ – "Беларускі Гаюн"

Отмечается, что с октября 2022 года в рамках развертывания так называемой региональной группировки войск, а также после совместного летно-тактического учения ВС РФ разместили в РБ авиационную группировку.
В настоящее время там находится восемь бомбардировщиков, в том числе шесть Су-34 и два Су-24МР. Они находятся на аэродроме Барановичи.
Там же находятся истребители – четыре Су-30/Су-30СМ 14-го истребительного авиационного полка военно-космических сил РФ.
В Мачулищах расположены вертолеты – 12 единиц Ми-8 и Ми-24.
Общее количество авиатехники составляет 24 единицы.
В группе напомнили, что 6 апреля авиационная группировка ВКС РФ в РБ существенно сократилась: из РБ в РФ убыли три истребителя-перехватчика МиГ-31К и два истребителя Су-30СМ. До этого 2 марта самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У после полученных повреждений улетел на 325-й авиационный ремонтный завод в Таганроге.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.