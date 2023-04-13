На территории Беларуси сейчас находятся 24 самолета и вертолета РФ – "Беларускі Гаюн"

Отмечается, что с октября 2022 года в рамках развертывания так называемой региональной группировки войск, а также после совместного летно-тактического учения ВС РФ разместили в РБ авиационную группировку.

В настоящее время там находится восемь бомбардировщиков, в том числе шесть Су-34 и два Су-24МР. Они находятся на аэродроме Барановичи.

Там же находятся истребители – четыре Су-30/Су-30СМ 14-го истребительного авиационного полка военно-космических сил РФ.

В Мачулищах расположены вертолеты – 12 единиц Ми-8 и Ми-24.

Общее количество авиатехники составляет 24 единицы.

В группе напомнили, что 6 апреля авиационная группировка ВКС РФ в РБ существенно сократилась: из РБ в РФ убыли три истребителя-перехватчика МиГ-31К и два истребителя Су-30СМ. До этого 2 марта самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У после полученных повреждений улетел на 325-й авиационный ремонтный завод в Таганроге.