Подоляк описал отношения Беларуси и России на примере антилопы и крокодила

Подоляк считает, что желания Беларуси "нуждаются уже не в политическом анализе" Фото: Михайло Подоляк / Twitter

"Сложно представить антилопу, требующую гарантии безопасности в пасти крокодила. Единственная экзистенциальная угроза для Беларуси – это Россия, которая прямо декларирует поглощение страны и подвергает опасности белорусское (и не только) население ядерными выходками", – написал Подоляк.

Он расценил происходящее как "странные желания, нуждающиеся уже не в политическом анализе".

Складно уявити антилопу, що просить гарантії безпеки в пащі крокодила. Єдина екзистенційна загроза для * – це * , що прямо декларує поглинення країни і наражає на небезпеку * (і не тільки) населення ядерними витівками. Дивні бажання, які потребують уже не політичного аналізу… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 10, 2023

По данным белорусских СМИ, 10 апреля на встрече в Минске с министром обороны страны-агрессора России Сергеем Шойгу Лукашенко заявил, что западные страны якобы не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. Лукашенко считает, что нужно принять нормативный правовой акт межгосударственного характера для "гарантий безопасности" для Беларуси, чтобы "в случае агрессии против Беларуси РФ защищала Беларусь как собственную территорию".