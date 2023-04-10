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ПОЛИТИКА

Подоляк описал отношения Беларуси и России на примере антилопы и крокодила

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Подоляк считает, что желания Беларуси "нуждаются уже не в политическом анализе"
Подоляк считает, что желания Беларуси "нуждаются уже не в политическом анализе"
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

10 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter просьбы находящегося при власти в Белаурси с 1994 года Александра Лукашенко о необходимости "гарантий безопасности" для Беларуси от России.

"Сложно представить антилопу, требующую гарантии безопасности в пасти крокодила. Единственная экзистенциальная угроза для Беларуси – это Россия, которая прямо декларирует поглощение страны и подвергает опасности белорусское (и не только) население ядерными выходками", – написал Подоляк.

Он расценил происходящее как "странные желания, нуждающиеся уже не в политическом анализе".

По данным белорусских СМИ, 10 апреля на встрече в Минске с министром обороны страны-агрессора России Сергеем Шойгу Лукашенко заявил, что западные страны якобы не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. Лукашенко считает, что нужно принять нормативный правовой акт межгосударственного характера для "гарантий безопасности" для Беларуси, чтобы "в случае агрессии против Беларуси РФ защищала Беларусь как собственную территорию".

Контекст:

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном (которые не являются оружием массового поражения, а лишь усиливают бронебойную мощь). 

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
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